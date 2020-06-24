مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (2)-(0) مايوركا.. تغيير ثنائي للميرينجي
الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 21:44
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني.
المباراة تقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ويأمل الملكي في الفوز للعودة لصدارة الدوري الإسباني.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــا.
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د 70: نزول ماركو أسينسيو وإيسكو بدلا من لوكا مودريتش وجاريث بيل.
د 62: نزول توني كروس بدلا من إدين هازارد
ق 56: راموس يسجل الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة.
ق 52: الحارس يواصل التألق أمام بنزيمة ويتصدى لتسديدة الفرنسي.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 23: فينيسوس المنفرد يهدر فرصة الهدف الثاني لـ ريال مدريد تصدت لها العارضة.
ق 19: فينيسوس يسجل الأول لريال مدريد.
ق 6: الحارس يتصدى لتسديدة بنزيمة ومن ثم يحول تسديدة جاريث بيل لركنية.
انطلاق المباراة