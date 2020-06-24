مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(0) كريستال بالاس.. جووووول أرنولد والهدف الأول

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 20:49

كتب : FilGoal

محمد صلاح يسجل ويحتفل بهدف ليفربول في بورنموث

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وكريستال بالاس التي تقام في ملعب أنفيلد في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ــــــــــــــــــــــــــــ

ق 23: جوووووووول أليكس أرنولد يسجل الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة

ق 16: فيرمينو يهدر فرصة خطيرة بعد كعب من ماني وتسديدة ضعيفة من داخل منطقة الجزاء

ق 15: خروج ويلفريد زاها ونزول ماير

ق 7: صلاح يهيئ الكرة إلى فينالدوم أمام المرمى لكنه يسدد بعيدا

انطلاق المباراة

ليفربول كريستال بالاس صلاح
نرشح لكم
أخر الأخبار
المثلوثي: انتقالي لـ الزمالك شبه محسوم وفضلت الأبيض على الترجي 17 دقيقة | الدوري المصري
مارسيال يكتب ما لم يحدث منذ 7 سنوات.. يونايتد يُمتع ويفوز على شيفيلد 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في مباراة تألق البدلاء.. هدف المحمدي يخطف نقطة التعادل أمام أستاذه 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ريال مدريد - بيل وهازارد أساسيان ضد مايوركا.. وراموس يقود الدفاع 37 دقيقة | أوروبا
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(0) كريستال بالاس.. جووووول أرنولد والهدف الأول 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - عودة صلاح.. ومثلث هجوم ليفربول يبدأ ضد كريستال بالاس ساعة | الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد يزيل صورة أسامة بن لادن من المدرجات ساعة | أوروبا
اتحاد الكرة يجتمع بمدربي المنتخبات قبل إعلان جدول الدوري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري 2 حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل 3 مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل 4 مصدر بالأهلي يوضح لـ في الجول سبب استبعاد عاشور من المسحات عكس فتحي
قد ينال إعجابك