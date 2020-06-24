مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(0) كريستال بالاس.. جووووول أرنولد والهدف الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وكريستال بالاس التي تقام في ملعب أنفيلد في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

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ق 23: جوووووووول أليكس أرنولد يسجل الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة

ق 16: فيرمينو يهدر فرصة خطيرة بعد كعب من ماني وتسديدة ضعيفة من داخل منطقة الجزاء

ق 15: خروج ويلفريد زاها ونزول ماير

ق 7: صلاح يهيئ الكرة إلى فينالدوم أمام المرمى لكنه يسدد بعيدا

انطلاق المباراة