مباشر – أستون فيلا (0) - (0) نيوكاسل.. يونايتد (2) - (0) شيفيلد

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 18:29

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - بول بوجبا - مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

في تمام السابعة مساء ستنطلق أربع مباريات.

نيوكاسل X أستون فيلا

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد X شيفيلد يونايتد

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد بهدفين دون رد.

ق44: جوووووووووووووووول مارسيال يسجل الهدف الثاني ليونايتد من تمريرة عرضية زاحفة من بيساكا.

ق7: جوووووووووووول مارسيال يسجل الهدف الأول ليونايتد عقب متابعته لعرضية زاحفة من راشفورد.

انطلاق المباراة.

نورويتش سيتي X إيفرتون

ق55: جوووووووووول مايكل كين يسجل الهدف الأول لإيفرتون.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

انطلاق المباراة.

ولفرهامبتون X بورنموث

ق60: جوووووول راؤول خيمينيز يسجل الهدف الأول لولفرهامبتون.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد أستون فيلا
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