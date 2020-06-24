مباشر – أستون فيلا (0) - (0) نيوكاسل.. يونايتد (1) - (0) شيفيلد

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 18:29

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - بول بوجبا - مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

في تمام السابعة مساء ستنطلق أربع مباريات.

نيوكاسل X أستون فيلا

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد X شيفيلد يونايتد

ق7: جوووووووووووول مارسيال يسجل الهدف الأول ليونايتد عقب متابعته لعرضية زاحفة من راشفورد.

انطلاق المباراة.

نورويتش سيتي X إيفرتون

انطلاق المباراة.

ولفرهامبتون X بورنموث

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد أستون فيلا
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