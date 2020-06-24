مباشر – أستون فيلا (0) - (0) نيوكاسل.. يونايتد (1) - (0) شيفيلد
الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 18:29
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.
في تمام السابعة مساء ستنطلق أربع مباريات.
نيوكاسل X أستون فيلا
انطلاق المباراة.
مانشستر يونايتد X شيفيلد يونايتد
ق7: جوووووووووووول مارسيال يسجل الهدف الأول ليونايتد عقب متابعته لعرضية زاحفة من راشفورد.
انطلاق المباراة.
نورويتش سيتي X إيفرتون
انطلاق المباراة.
ولفرهامبتون X بورنموث
انطلاق المباراة.
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