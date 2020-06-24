اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 11:53 كتب : عاطف شادي شعار الدوري المصري كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية عن ظهور 6 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد بين أندية الدوري المصري. الدوري المصري ويأتي ذلك نتيجة اليوم الثاني من المسحات الطبية التي أجرتها أندية الدوري الممتاز تمهيدا لعودة النشاط واستئناف التدريبات والمسابقات. وأوضح بيان الاتحاد المصري "كشفت اللجنة الطبية برئاسة محمد سلطان عن ظهور 6 حالات إيجابية لفيروس كورونا". أخبار متعلقة وكيل إيهاب المباركي لـ في الجول: لدينا عرضان من الدوري المصري المصري لـ في الجول: نجري المسحة الثلاثاء.. ولابد من الدعم المالي حال عودة الدوري المصري لـ في الجول: نرفض عودة الدوري لكن نؤيد الدولة حال الضرورة.. ومذكرة لرئيس الوزراء المصري: لم يعارض أي ناد عودة الدوري لكنها ستكون مستحيلة في هذه الحالة وتابع "وذلك في اليوم الثاني للمسح الطبي الذي أجرته أندية الدوري الممتاز، تمهيدا لعودة المسابقات". وأضاف "شمل المسح الطبي، اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين مع الفرق". ولم يكشف اتحاد الكرة عن هوية المصابين، أو هوية فرقهم. وكان عددا من الأندية قد أجرى المسحة الطبية بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم تمهيدا لاستئناف التدريبات. وعاد فريقا بيراميدز والأهلي إلى التدريبات بالفعل، إذ عاد بيراميدز مساء امس الثلاثاء، قبل عودة الأهلي صباح اليوم الأربعاء. اقرأ أيضا: قرار الدولة بشأن عودة الدوري المصري المغرب يقرر عودة النشاط لاعب برشلونة إلى يوفنتوس المصري يجري المسحة الطبية موقف صلاح من مباراة كريستال بالاس المصيرية الدوري المصري مسحة فيروس كورونا عودة النشاط نرشح لكم أخر الأخبار تقرير: روما يستهدف فيرتونجين تحسبا لرحيل سمولينج دقيقة | أوروبا سبورت: صفقة تبادلية محتملة بين مانشستر سيتي وبرشلونة 26 دقيقة | أوروبا توخيل يرد بحدة على سؤال صحفي: اعطني فريقا يسجل 5 أهداف في كل مباراة 35 دقيقة | أوروبا تحديد موعد عودة بنشرقي وأوناجم إلى القاهرة 50 دقيقة | الدوري المصري الإسماعيلي يبحث خوض وديتين قبل عودة الدوري ساعة | الدوري المصري خبر في الجول - المصري يغرم طقطق وينذر سيمبوري بسبب عدم الالتزام بتعليمات العشري ساعة | مصر رونالدو: اللعب لـ ميلان؟ شعرت بالخيانة من إنتر.. ولم أجد حلا مع كوبر ساعة | أوروبا رئيس نابولي: لو حدث شيء لفريقي في برشلونة سأفتح باب الجحيم ساعة | دوري أبطال أوروبا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. تحديد موعد عودة بنشرقي وأوناجم إلى القاهرة خبر في الجول - المصري يغرم طقطق وينذر سيمبوري بسبب عدم الالتزام بتعليمات العشري ريكاردو كالافيوري.. من إصابة "لا تحدث إلا كل 10 سنوات" إلى الظهور الأول أمام يوفنتوس توخيل يرد بحدة على سؤال صحفي: اعطني فريقا يسجل 5 أهداف في كل مباراة رئيس نابولي: لو حدث شيء لفريقي في برشلونة سأفتح باب الجحيم الأكثر مشاهدة 1 اسمه في القائمة السوداء.. منع أزارو من اللعب في السعودية مرة أخرى 2 فايلر يتحدث عن مصير صالح مع الأهلي 3 حكاية أسامة فيصل - صاحب "الرأس الذهبية" الذي خطف أنظار مدربه بعد 10 دقائق لأنه "مستقبل الزمالك" 4 كاف يقرر تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وفتح التقديم لاستضافة "النهائي المحايد" أمس اليوم غدا الدوري السويسري 0 ثون 0 بازل انتهت الدوري السويسري 6 سانت جالن 0 نيوشاتل انتهت الدوري السويسري 0 سيون 1 يانج بويز انتهت الدوري السويسري 2 لوزيرن 1 زيورخ انتهت الدوري السويسري 3 لوجانو 1 سيرفيتي انتهت الدوري الإيطالي - يوفنتوس - روما لم تبدأ 20:45 الدوري الإيطالي - ميلان - كالياري لم تبدأ 20:45 الدوري الإيطالي - أتالانتا - إنتر ميلان لم تبدأ 20:45 الدوري الإيطالي - بريشيا - سامبدوريا لم تبدأ 18:00 الدوري الإيطالي - نابولي - لاتسيو لم تبدأ 20:45 الدوري الإيطالي - بولونيا - تورينو لم تبدأ 20:45 الدوري الإيطالي - ليتشي - بارما لم تبدأ 20:45 الدوري الإيطالي - جنوى - هيلاس فيرونا لم تبدأ 20:45 الدوري الإيطالي - سبال - فيورنتينا لم تبدأ 18:00 الدوري الإيطالي - ساسولو - أودينيزي لم تبدأ 20:45 قد ينال إعجابك