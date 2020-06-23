سكاي إيطاليا: برشلونة غير مقتنع بقيمة صفقة بيانيش

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 - 18:11

كتب : FilGoal

ميراليم بيانيتش - يوفنتوس - أياكس

حدد يوفنتوس 70 مليون يورو لبرشلونة من أجل الموافقة على تخليه عن لاعبه ميراليم بيانيتش خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

لكن وفقا لشبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا فإن برشلونة غير مقتنع بأن صاحب الـ30 عاما قيمته هي أقل من أرتور ميلو لاعب الفريق الكتالوني بـ10 ملايين يورو فقط.

وأوضح التقرير أن برشلونة سيحاول بيع عددا من لاعبيه خلال الصيف الجاري لتمويل صفقاته الجديدة في ظل وجود أزمة مالية لديه.

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واللاعبون المرشحون للرحيل هم عثمان ديمبيلي وفيليبي كوتينيو وإيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي ونيلسون سيميدو.

يذكر أن شبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا ذكرت في وقت سابق أن يوفنتوس اتفق مع برشلونة على ضم لاعبه أرتور ميلو مقابل 80 مليون يورو.

لكن حتى الآن لم يوافق اللاعب البرازيلي على الرحيل عن البلوجرانا.

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