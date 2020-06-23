رسميا – المغرب تقرر استئناف الدوري في 24 يوليو.. وتحديد موعد انطلاق الموسم الجديد

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم رسميا اليوم الثلاثاء استئناف النشاط الكروي للدوري بداية من 24 يوليو المقبل بخوض المباريات المؤجلة.

وتوقفت النشاط الكروي في المغرب في الـ14 من شهر مارس الماضي جراء تفشي فيروس كورونا.

وأصدر الاتحاد المغربي بيانا عبر موقعه الرسمي عقب اجتماع رئيسه فوزي لقجع مع نظرائه في الأندية وتم الاتفاق على التالي:

** إخضاع الفرق للفحوصات الطبية التي ينص عليها البروتوكول الصحي المعتمد.

** استئناف التدريبات لفرق القسم الأول والثاني بداية من 25 يونيو الجاري عبر مرحلتين، الأولى تضم 5 لاعبين في نصف ملعب لـ10 أيام.

أما الجزء الثاني فسيكون تدريبات جماعية وتستمر لـ20 يوما.

** التقيد خلال هذه المدة بالإجراءات الاحترازية واختيار عينات للاعبين لمدة 3 أيام لفحص فيروس كورونا حسب البروتوكول الصحي المعتمد من الهيئات المختصة.

** إعادة جدولة المباريات المؤجلة لتقام في الفترة ما بين 24 يوليو المقبل وحتى الثامن من أغسطس.

** استكمال مباريات الدوري بقسميه الأول والثاني دون جمهور بداية من 12 أسطس المقبل على أن تنتهي في 13 سبتمبر.

** تعيين إداري من الاتحاد المغربي لكرة القدم لكل فريق من أجل متابعة التدابير المتخذة وإنجاز تقارير في شأنها.

** انطلاق الموسم الكروي 2020-2021 في 16 أكتوبر المقبل.

** إجراء خمسة تبديلات في المباريات.

** توقيف المباريات لمدة 3 دقائق في كل 30 دقيقة من بداية كل جولة لتجنب الإجهاد البدني للاعبين.

وستقام يوم الجمعة مباراتين والسبت ثلاث والأحد ست مباريات بواقع ثلاثة في كل يوم منهما.

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