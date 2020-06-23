في ضوء قرارات مجلس الوزراء.. وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة ولا صحة لإلغاء أي منافسة

نفى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع اللجنة التنفيذية للوزارة المعنية بمتابعة تنفيذ ورصد الضوابط الاحترازية والإجراءات الخاصة بعودة النشاط الرياضي، إلغاء أية مسابقات.

وجاء في بيان وزارة الرياضة أنه في ضوء القرارات التي صدرت اليوم عن اجتماع لجنة الازمات بمجلس الوزراء والتي أعلنها مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أنه جارى حالياً التنسيق والمتابعة مع اللجنة الاوليمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية ومنها الاتحاد المصرى لكرة القدم لاستئناف كافة المنافسات والأنشطة الرياضية بجميع الهيئات الرياضية والشبابية.

وكشف مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي عن فتح الأندية، بالإضافة لاستئناف التدريبات والنشاط كما تم الإعلان عن مواعيدها سابقا.

وأوضح مدبولي أن أشرف صبحي وزير الرياضة سيعلن عن خطته لاستئناف الدوري والمسابقات المحلية.

وجاء نفي من وزير الرياضة قائلا: "أنه لا صحة لما يردده البعض بشأن إلغاء أية مسابقات أو منافسات رياضية".

وشدد وزير الرياضة "سيتم استئناف جميع المنافسات في جميع الاتحادات بما في ذلك كرة القدم طبقاً لقرارات لجنة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء".

وتابع "أعضاء اللجنة التنفيذية المشكلة بالوزارة واللجان التنفيذية بمديريات الشباب والرياضية ستتابع على مدار 24 ساعة لرصد أية مخالفات تتعلق بتطبيق الضوابط الاحترازية والإجراءات الخاصة باستئناف النشاط".

وواصل أشرف صبحي "يجب ضرورة تطبيق القواعد القانونية الخاصة بمعاقبة ومحاسبة أية هيئة أو جهة تخالف الضوابط الاحترازية والخطة الموضوعة بشأن استئناف النشاط وفقا للتوقيتات المحددة والموضوعة بخطة الوزارة والمنبثقة عن قرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء".

وأوضح الوزير "اللجنة الاوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية عليها القيام بإعمال شئونها نحو تنفيذ القرارات الخاصة باستئناف جميع المنافسات والأنشطة الرياضية بجميع الاتحادات والأندية الرياضية ومراكز الشباب".

وأتم "سيتم المتابعة الدقيقة والشاملة لعمليات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة والواردة بالدليل الاسترشادى للوزارة ووفقاً للخطة الموضوعة لذلك".

وأتم تصريحاته "وتضمن الخطة بدء التدريبات أول يوليو واستئناف الأنشطة والمنافسات أول أغسطس المقبل".

اقرأ أيضا

حوار في الجول – الدرع يتحدث

تصريحات مقلقة من جوارديولا عن أجويرو

تطور هام في صفقة انتقال طاهر للأهلي

عبد الحفيظ: اتجاه لعودة ثنائي الأهلي المعار

أول فريق يستأنف التدريبات في مصر