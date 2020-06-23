ديبالا يعترف: لم أكن في أفضل حالاتي أمام بولونيا

اعترف باولو ديبالا نجم يوفنتوس بأنه لم يكن في أفضل حالاته أمام بولونيا رغم تسجيل هدف حاسم في الفوز بنتيجة 2-0.

وقال ديبالا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لو كنا فزنا على نابولي في نهائي كأس إيطاليا لقلنا إننا لعبنا بشكل جيد، ولكن على الرغم من عدم تألقنا، إلا أننا لعبنا بشكل جيد من الناحية التكتيكية".

وأضاف "أصبحنا أفضل أمام بولونيا، ليس من السهل أن نبدأ من جديد ونجد الثقة في وقت قصير".

ونجح يوفنتوس في الحفاظ على صدارة الدوري الإيطالي بعد تحقيق الفوز على حساب بولونيا بعد أيام من خسارة نهائي كأس إيطاليا على يد نابولي.

وأوضح النجم الأرجنتيني "لم أكن في أفضل حالاتي ضد بولونيا، ولكني سعيد بهذه المباراة".

افتتح كريستيانو رونالدو أهداف يوفنتوس بعد العودة للدوري الإيطالي بركلة جزاء في الدقيقة 23 عقب اللجوء لتقنية الفيديو، ثم عزز ديبالا تقدم البيانكونيري في الدقيقة 36 بتسديدة رائعة.

وتابع "من الصعب استعادة اللياقة البدنية في عدد قليل من المباريات، ويمكن أن يكون هناك بعض الانخفاض في المستوى خلال المباريات".

وأتم "ليس لدي مشاكل بالنسبة لمركزي في الملعب. أتحدث مع المدرب الذي يمنحني الحرية ومع زملائي من أجل إيجاد الحل المناسب للجميع".

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 66 نقطة بعد مرور 27 جولة وقبل 11 مباراة من ختام الدوري.

وينتظر يوفنتوس موقعة لاتسيو أمام أتالانتا الأربعاء في قمة الجولة 27.

ويحتل لاتسيو المركز الثاني برصيد 62 نقطة قبل مواجهة أتالانتا.

ويلعب يوفنتوس مباراته المقبلة يوم الجمعة أمام ليتشي ضمن مباريات الجولة 28.

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