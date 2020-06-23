حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في فحوصات الدوري الإنجليزي بعد العودة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 - 12:06

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن وجود حالة واحدة إيجابية مصابة بفيروس كورونا في الجولة الجديدة من الفحوصات.

وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وجود عينة إيجابية واحدة وسط 1829 عينة تم فحصها في الجولة العاشرة من الاختبارات والتي أجريت بعد استئناف الدوري.

سيطلب من الشخص الذي ثبتت إيجابية عينته أن يعزل نفسه لمدة سبعة أيام.

أخبار متعلقة
سكاي: دربي ليفربول وإيفرتون الأعلى مشاهدة في تاريخ الدوري الإنجليزي في غياب صلاح.. ليفربول يستأنف الدوري الإنجليزي بدربي سلبي ضد إيفرتون في أول مباراة بعد عودة الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يضرب شيفيلد بثلاثية روني يختار صلاح ضمن أفضل 11 في تاريخ ليفربول بالدوري الإنجليزي

منذ عودة اللاعبين إلى التدريبات االشهر الماضي، يتم إجراء فحوصات فيروس كورونا مرتين في الأسبوع وشهد الدوري ما مجموعه 18 إيجابية في عشر جولات من الاختبارات حتى الآن.

وجاء الجدول الزمني لفحوصات فيروس كورونا بالدوري الإنجليزي كالتالي:-

6 حالات إيجابية وسط 748 عينة. نُشرت في 19 مايو

2 وسط 996 عينة. نُشرت في 23 مايو

4 وسط 1008 عينة. نشرت في 27 مايو

0 وسط 1130 عينة. تم النشر في 30 مايو

1 وسط 1197 عينة. تم نشره في 3 يونيو

0 وسط 1195 عينة. تم نشره في 6 يونيو

1 وسط 1213 عينة. نُشرت في 10 يونيو

2 وسط 1200 عينة. نُشرت في 13 يونيو

1 وسط 1541 عينة. نُشرت في 18 يونيو

1 وسط 1829 عينة. نُشرت في 22 يونيو

اقرأ أيضا

حوار في الجول – الدرع يتحدث

تصريحات مقلقة من جوارديولا عن أجويرو

تطور هام في صفقة انتقال طاهر للأهلي

عبد الحفيظ: اتجاه لعودة ثنائي الأهلي المعار

أول فريق يستأنف التدريبات في مصر

الدوري الإنجليزي فيروس كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
ساري: نحاول الاستفادة من مهارات رونالدو وديبالا مع الحفاظ على جماعية يوفنتوس 14 دقيقة | أوروبا
زين الدين زيدان وكسر قاعدة مارادونا 17 دقيقة | أوروبا
بونوتشي: كان علينا الرد بالأفعال وليس بالكلام.. سنحقق أشياء رائعة إذا كنا الفريق الذي كان أمام بولونيا 17 دقيقة | أوروبا
حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في فحوصات الدوري الإنجليزي بعد العودة 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المصري لـ في الجول: نجري المسحة الثلاثاء.. ولابد من الدعم المالي حال عودة الدوري ساعة | الدوري المصري
جوارديولا يسهب في الإشادة بفودين ساعة | الدوري الإنجليزي
رسميا - يونايتد يجدد عقد ماكتوميناي ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: سلبية مسحات 6 أندية حتى الآن.. وموقف الزمالك ونادي مصر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير يوناني: أزمة جديدة لـ عمرو وردة بسبب مراسلة صحفية 2 مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل 3 مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا 4 الأهلي يعلن رسميا نهاية علاقته بـ حسام عاشور
قد ينال إعجابك