استراحة الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) بيرنلي.. جووووول محرز والثالث

الإثنين، 22 يونيو 2020 - 20:51

كتب : FilGoal

رياض محرز - مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

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ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة بفارق 23 نقطة عن ليفربول المتصدر.

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ق 48: خروج أجويرو للإصابة ونزول جيسوس

ق 45: جووووووووول محرز والثالث من ركلة جزاء حصل عليها أجويرو بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء والرجوع للفيديو

ق 42: جووووووووووول محرز والثاني بعد مراوغة رائعة لدفاع بيرنلي

ق 22: جوووووووووووول فودين والأول من تسديدة من خارج منطقة الجزاء

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي بيرنلي الدوري الإنجليزي
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