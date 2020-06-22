عضو مجلس الزمالك يوضح لـ في الجول لماذا رفض النادي استئناف دوري اليد وإقامة الموسم الجديد

رفض أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الزمالك وممثل النادي في اجتماع اتحاد كرة اليد فكرة استئناف الموسم رغم تصدر فريقه وقبل جولتين من النهاية.

وكشف الاتحاد المصري عن رفض الغالبية استئناف مسابقات الموسم ولم يطالب باستمرارها سوى النادي الأهلي.

وفي الوقت نفسه تم طرح إقامة الموسم الجديد في منتصف أغسطس على أن يتم تحديد موقف الموسم بعد إلغاء الهبوط واحتمالية صعود 4 فرق ليزيد عدد الأندية.

وتواصل FilGoal.com مع أحمد عادل عبد الفتاح وقال: "مبدأنا واحد لا يتغير وهو الخوف والحرص على جميع أفراد المنظومة".

وشدد عبد الفتاح "هذا هو دور الزمالك لما يعنيه من مكانة في مصر والشرق الأوسط وليس فقط في كرة اليد".

وأوضح عبد الفتاح "تم إيقاف المسابقات وعدد الإصابات 30 أو 40 حالة يوميا، الآن نريد إعادتها ولدينا أكثر من 1500 إصابة يومية بجانب ما يقرب من 100 حالة وفاة وهذا غير مقنع".

وبالحديث عن رفض استئناف الموسم بينما يقام الموسم الجديد في نفس الموعد قال عبد الفتاح: "فوجئنا بذلك القرار خلال اجتماعنا في اتحاد اليد".

وشدد "قمنا بتسجيل تحفظنا على موعد انطلاق الموسم الجديد بسبب تفشي فيروس كورونا".

وأوضح "إذا تمت الموافقة على انطلاق موسم جديد في نفس الموعد المقترح لإلغاء استئناف الموسم الجاري، تكون المشكلة في خوض الدوري الحالي فقط".

وأضاف "موقف النادي واضح وصريح، نحن ضد استكمال المسابقات في ظل تفشي فيروس كورونا في الوقت الحالي، هدفنا صحة جميع أفراد المنظومة وليس نادي الزمالك فقط".

وواصل حديثه "الزمالك مع توجهات الدولة التي أمرت باستئناف النشاط، وهذا واضح استئناف النشاط ليس للمسابقات وقرار استئنافهم يعود للاتحاد والأندية".

وتابع عبد الفتاح "جميع الأندية كانت مع قرار ورأي الزمالك بإلغاء الموسم باستثناء نادي واحد وهو ما يوضح دورنا كقلعة كبيرة".

وأتم تصريحاته "هشام نصر رئيس الاتحاد أوضح لنا أن موعد انطلاق الموسم الجديد سيتحدد بناء على الأعداد وموقف تفشي وباء كورونا في ذلك التوقيت".

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