مباشر في إسبانيا - سوسيداد (1) (2) ريال مدريد.. جوووووووووووول ميرينو

الأحد، 21 يونيو 2020 - 21:36

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ريال مدريد

يحل ريال مدريد ضيفا على ريال سوسيداد في ملعب ريالي أرينا، بالجولة 30 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يكفيه الفوز بأي نتيجة حتى يرفع رصيده إلى 65 نقطة وينقض على الصدارة بفارق المواجهات المباشرة عن برشلونة.

FIlGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة يمكنك متابعتها من هــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــا

..........................................

ق.89 دخول لوكا مودريتش وفيرلان ميندي بدلا من مارسيلو وفالفيردي

ق.83 جوووووووووووول ميكيل ميرينو يسجل الهدف الأول لسوسيداد ويحيي المباراة

ق.78 خروج جيمس وبنزيمة ودخول ماركو أسينسيو وماريانو دياز

ق.71 جوووووووووووووول ثان لـ ريال مدريد بواسطة كريم بنزيمة

ق.69 هدف ملغي لـ سوسيداد بداعي التسلل

ق.63 تسديدة قوية من توني كروس يتصدى لها الحارس ريميرو على مرتين

ق.60 خروج سيرخيو راموس للإصابة ودخول إيدير ميليتاو

ق.50 جووووووووووووووووووول أول لـ ريال مدريد بواسطة سيرخيو راموس من ركلة جزاء

ق48 ركلة جزاء لـ ريال مدريد بعد عرقلة فينيسيوس جونيور المتألق

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.43 اختراق مميز من فينيسيوس من الجهة اليسرى، يعقبه بتسديدة يتصدى لها الحارس ريميرو

ق.2 تهديد أول من ريال مدريد بعد انطلاقة فالفيردي الذي أرسل عرضية تابعها فينيسيوس جونيور بتسديدة أعلى العارضة

بداية المباراة

بداية المباراة في العاشرة مساءً

ريال مدريد سوسيداد الدوري الإسباني في إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
كلوب: غياب صلاح عن مواجهة إيفرتون هو القرار الصائب 26 دقيقة |
كوكا يشارك في فوز أوليمبياكوس على باناثينايكوس بثلاثية 44 دقيقة | المحترفون
وكأن الكرة لم تتوقف بسبب كورونا.. أتالانتا يواصل اكتساح منافسيه وينتصر برباعية جديدة 56 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول – الزمالك يتمم اتفاقه مع يحيى الدرع للتجديد ساعة | رياضات أخرى
الأهلي يشكو مرتضى منصور من جديد.. ويوجه 5 أسئلة لرئيس مجلس النواب ساعة | الدوري المصري
في غياب صلاح.. ليفربول يستأنف الدوري الإنجليزي بدربي سلبي ضد إيفرتون ساعة |
خبر في الجول -  طارق السيد يدخل دائرة المرشحين لمنصب المدرب العام في الزمالك ساعة | الدوري المصري
مباشر في إسبانيا - سوسيداد (1) (2) ريال مدريد.. جوووووووووووول ميرينو 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير يوناني: أزمة جديدة لـ عمرو وردة بسبب مراسلة صحفية 2 رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 3 مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل 4 مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا
قد ينال إعجابك