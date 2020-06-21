استراحة دربي ميرسيسايد - إيفرتون (0)-(0) ليفربول
الأحد، 21 يونيو 2020 - 19:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيفرتون ضد ليفربول في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 41: خروج ميلنر للإصابة ونزول جو جوميز
ق 40: ماني يحصل على خطأ أمام منطقة الجزاء وأرنولد ينفذ المخالفة بطريقة رائعة والحارس بيكفورد يمسك بالكرة
ق15 : مستوى اللعب متوسط من الفريقين ولا خطورة على المرمى
ق 4: تسديدة قوية من ريتشارليسون يبعدها أليسون
انطلاق المباراة