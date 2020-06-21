مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: عدم التزام نادي مصر بالبروتوكول الطبي يعرضه للهبوط

الأحد، 21 يونيو 2020 - 19:52

كتب : عاطف شادي

نادي مصر - الزمالك

16 فريقا من أصل ثمانية عشر، أبلغوا اتحاد الكرة بموعد إجراء المسحات الطبية لاختبار فيروس كورونا بالعفل.

قال مصدر داخل اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "جميع أندية الدوري أخطرت الجبلاية واللجنة الطبية بالاتحاد، بمواعيد إجراء المسحات لفرقها استعدادا لعودة التدريبات باستثناء فريقين".

وأوضح "الزمالك ونادي مصر حتى الآن لم يخبرانا بموعد إجراء المسحات الخاصة بلاعبيهم".

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المصدر أتبع "تواصلنا مع جميع أندية الدوري الممتاز، وطلبنا منهم تنسيق مواعيد إجراء المسحات التي ستجرى قبل استئناف التدريبات وبالفعل أخطرنا ١٦ ناديا حتى الآن بالمواعيد".

وواصل "بالفعل بدأت الاختبارات اليوم بعدد من الأندية، من بينها الأهلي والجونة وسموحة، فيما أجرى بيراميدز مسحة بالأمس وسيجري مسحته الثانية يوم الأربعاء قبل خوض التدريبات الجماعية".

وعن موقف الزمالك ونادي مصر، قال المصدر "الزمالك لم يخطر الاتحاد حتى الآن بموعد المسحة رغم مخاطبته بشكل رسمي، وطلب بعض الوقت لتجميع لاعبيه وتحديد الموعد وإخطار الاتحاد به".

وأتبع "أما نادي مصر، فقد رفض إجراء المسحات وأخطر الاتحاد بذلك في الساعات الماضية".

وأتم "الاتحاد ينتظر تحديد الزمالك لموعد إجراء المسحات الإجبارية والتزام نادي مصر ببرتوكول اللجنة الطبية والحكومة، وفي حالة إصراره على عدم إجراء المسحات سيعاقب طبقا للائحة التي تنص على هبوط المنسحب من الدوري للقسم الرابع بجانب عقوبات مالية".

كان نادي مصر قد أصدر بيانا مساء أمس السبت، يعلن فيه رفضع خضوه لاعبيه لمسحات طبية على حساب الدولة كما أعلن اتحاد الكرة في وقت سابق.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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