مصدر مقرب من اللاعب يكشف لـ في الجول تفاصيل عملية الشحات وتدخل الخطيب

كشف مصدر مقرب من حسين الشحات لاعب الأهلي ومنتخب مصر تفاصيل وأسباب قيام اللاعب بعملية (الفتاق) في الوقت الحالي رغم توقف النشاط لمدة وصلت إلى 3 أشهر.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وخضع الشحات اليوم الأحد لعملية (الفتاق) ونشر شقيقه صورا قبل إجراء الجراحة.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "الشحات طالب بإجراء العملية منذ مباراة الأهلي والهلال السوداني في الخرطوم".

وكشف "بينما كان بقية زملاء الشحات يجهزون حقائبهم والتوجه للمطار، كان اللاعب يجري فحصا طبيا بسبب الألم والأوجاع التي يعاني منها".

وشدد المصدر "تحامل الشحات على نفسه وفضل مرافقة الفريق في الرحلة بعد أن طُلب منه ذلك بل واستمر حتى انتهاء مواجهة ماميلودي صن داونز والتأهل بشكل رسمي للمربع الذهبي (دوري أبطال إفريقيا)".

وأضاف "حصل اللاعب على وعد بالسفر لإجراء العملية في الخارج وتحديدا في ألمانيا".

وواصل المصدر "لكن تم إغلاق الطيران بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا حول العالم وطلب اللاعب إجراء العملية في مصر".

وكشف "الأهلي فضل الانتظار خوفا على اللاعب بسبب القلق من انتقال عدوى كورونا إليه بسبب الظروف التي تعاني منها المستشفيات، وألح اللاعب لكن لم تكن هناك استجابة".

وتابع "علم محمود الخطيب بالقصة واتصل بالشحات ليعلم تفاصيل الموضوع، وأخبره بعدها بتجهيز نفسه للعملية وتلقى بالفعل اللاعب اتصالا من سيد عبد الحفيظ يبلغه بمتابعة خالد محمود طبيب الفريق كافة التفاصيل معه".

وأتم تصريحاته "تابع خالد محمود كافة الإجراءات مع اللاعب وتحدد للعملية اليوم الأحد".

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