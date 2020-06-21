ميدو: يجب أن نشكر الحكومة على قرار المسحات الطبية ونطالب بمثله لباقي القطاعات.. لست ضد استئناف النشاط

الأحد، 21 يونيو 2020 - 12:55

كتب : FilGoal

الزمالك - المقاصة - ميدو

أبدى أحمد حسام "ميدو" نجم منتخب مصر الأسبق اندهاشه من مزايدات البعض لقرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتوفير الحكومة لمسحات طبية لأندية الدوري تمهيدا لاستئناف النشاط، ومن بين المزايدين أندية مستفيدة.

وتعجب ميدو من قرار نادي مصر برفض تلك المسحات والتبرع بها للقطاعات الأولى بذلك.

وقال ميدو عبر بث مباشر على حسابه الشخصي بـ تويتر "عندما تقوم البلد بخطوة إيجابية مثل هذه، هل علينا التقليل من ذلك؟ أم نشكرهم ونطالبهم أيضا بزيادة تلك المسحات للقطاعات الأخرى؟".

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وشدد "يجب ألا يتم تحويل كل شيء إلى أهلي وزمالك لإثبات صحة وجهة نظرك، ويتم الإشادة بالقرارات الإيجابية، وتشكر الحكومة على ذلك القرار".

وأوضح ميدو "لا أشكك في وطنية أحد، لكنك نادي اسمه (مصر) كان الأفضل أن تشكر الحكومة على قرارها وتطالب باتخاذ نفس الأمر لباقي القطاعات، لكن هذا أسميه بـ (المنظرة)".

وعن انتقاده لاستئناف النشاط قال ميدو: "يقال أن ميدو زملكاوي لذلك لا يريد عودة الدوري، هذا غير صحيح أرى أن الخطأ في صيغة اتخاذ القرار من الحكومة وليس الاتحاد".

وتابع ميدو "ذلك بالإضافة إلى ضرر الأندية في الموسم المقبل بسبب تأخر انتهاء الموسم الجاري".

وواصل حديثه "يجب التفكير في الصح والخطأ، وأن يبتعد الشباب عن الانسياق للجان الإلكترونية التي تم تأسيسها من الأندية الكبرى".

وأتم تصريحاته "قرار المسحات جيد ومفيد وعلينا المطالبة بذلك لأبطال الرياضات الأخرى والقطاعات المختلفة وليس التقليل من الأمر".

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