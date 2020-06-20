مباشر في إنجلترا – واتفورد (0) ليستر سيتي (0) فرصة أولى للضيوف

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة واتفورد وليستر سيتي، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

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ليستر سيتي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، فيما يحتل واتفورد المركز الـ17 برصيد 27 نقطة.

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ق. 60 مخالفة ينفذها ماديسون يوقابلها سيونشو برأسية تمر بجانب القائم بقليل جدا.

ق. 53 تصويبة جديدة من بيريرا ويتصدى لها شمايكل بقبضة يده.

ق. 50 عرضية من كيكو فيمينيا، يقابلها تروي ديني برأسية بجانب القائم بقليل.

ق. 47 إسماعيلا سار ينفرد بمرمى ليستر سيتي بعد تمريرة رائعة من كابوي لكن كاسبر شمايكل يخرج من مرماه وينقذ الكرة من أمام سار.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 عرضية من إسماعيلا سار ينقذها المدافع جوني إيفانز في اللحظة الأخيرة قبل متابعة روبيرتو بيريرا أمام الخط.

ق. 34 ديكوريه يقطع الكرة من ويلفريد نديدي ويسدد لكن كاسبر شمايكل يتألق ويتصدى للكرة بقدمه.

ق. 32 ديكوريه يسدد لكن بعيدة عن المرمى.

ق. 15 تصويبة أولى من جيمي فاردي لكن بجانب القائم.

بداية المباراة