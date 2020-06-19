مباشر في إسبانيا - إشبيلية (0) (0) برشلونة.. الشوط الثاني

يحل برشلونة ضيفا على إشبيلية في ملعب رامون سانشيز بيزخوان، بالجولة 30 من الدوري الإسباني.

برشلونة يتصدر المسابقة برصيد 64 نقطة، فيما يحل إشبيلية ثالثا برصيد 51 نقطة.

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بداية الشوط الثاني

دخول إيفر بانيجا بدلا من أوليفر توريس في تشكيل إشبيلية

نهاية الشوط الأول

ق.48+ مشادات والتحامات بين اللاعبين بسبب تدخل دييجو كارلوس على لويس سواريز

ق.39 بطاقة صفراء لـ جيرارد بيكيه بعد تدخل قوي على منير الحدادي

ق.25 تسديدة أرضية من إيفان راكيتيتش تمر بجوار القائم بقليل

ق.21 ميسي ينفذ ركلة حرة مباشرة يبعدها كوندي من على خط المرمى

ق.11 تهديد أول من إشبيلية بتسديدة المدافع جوليس كوندي، لكنها تمر بقليل بجوار القائم

بداية المباراة

بداية المباراة بعد نصف ساعة