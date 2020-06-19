انتهت في إسبانيا - إشبيلية (0) (0) برشلونة.. تعثر حامل اللقب

يحل برشلونة ضيفا على إشبيلية في ملعب رامون سانشيز بيزخوان، بالجولة 30 من الدوري الإسباني.

برشلونة يتصدر المسابقة برصيد 64 نقطة، فيما يحل إشبيلية ثالثا برصيد 51 نقطة.

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نهاية المباراة

ق.89 دخول ريكي بويج بدلا من راكيتيتش

ق.84 دخول فرانكو فاسكيز بدلا من أوكامبوس

ق.77 دخول أنطوان جريزمان بدلا من فيدال

ق.73 ركلة حرة مباشرة من ميسي يتصدى لها توماس فاسليك ويخرجها إلى ركلة ركنية

ق.67 دخول يوسف النصيري بدلا من دي يونج، ودخول نيمانيا جوديلي بدلا من جوان خوردان

ق.63 دخول أرتور ميلو بدلا من مارتن برايثوايت في التغييير الأول لـ برشلونة

ق.59 دخول سوسو بدلا من منير الحدادي في تشكيل إشبيلية

ق.57 هجمة إشبيليّة جديدة من منير الحدادي هذه المرة الذي سدد، لكن تير شتيجن تصدى

ق.55 اختراق رائع من أوكامبوس وتسديدة قوية يتصدى لها تير شتيجن بأعجوبة

بداية الشوط الثاني

دخول إيفر بانيجا بدلا من أوليفر توريس في تشكيل إشبيلية

نهاية الشوط الأول

ق.48+ مشادات والتحامات بين اللاعبين بسبب تدخل دييجو كارلوس على لويس سواريز

ق.39 بطاقة صفراء لـ جيرارد بيكيه بعد تدخل قوي على منير الحدادي

ق.25 تسديدة أرضية من إيفان راكيتيتش تمر بجوار القائم بقليل

ق.21 ميسي ينفذ ركلة حرة مباشرة يبعدها كوندي من على خط المرمى

ق.11 تهديد أول من إشبيلية بتسديدة المدافع جوليس كوندي، لكنها تمر بقليل بجوار القائم

بداية المباراة

بداية المباراة بعد نصف ساعة