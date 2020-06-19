انتهت في إسبانيا - إشبيلية (0) (0) برشلونة.. تعثر حامل اللقب

الجمعة، 19 يونيو 2020 - 21:29

كتب : FilGoal

ميسي - إشبيلية - برشلونة

يحل برشلونة ضيفا على إشبيلية في ملعب رامون سانشيز بيزخوان، بالجولة 30 من الدوري الإسباني.

برشلونة يتصدر المسابقة برصيد 64 نقطة، فيما يحل إشبيلية ثالثا برصيد 51 نقطة.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة يمكنك متابعتها من هـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــا

......................

نهاية المباراة

ق.89 دخول ريكي بويج بدلا من راكيتيتش

ق.84 دخول فرانكو فاسكيز بدلا من أوكامبوس

ق.77 دخول أنطوان جريزمان بدلا من فيدال

ق.73 ركلة حرة مباشرة من ميسي يتصدى لها توماس فاسليك ويخرجها إلى ركلة ركنية

ق.67 دخول يوسف النصيري بدلا من دي يونج، ودخول نيمانيا جوديلي بدلا من جوان خوردان

ق.63 دخول أرتور ميلو بدلا من مارتن برايثوايت في التغييير الأول لـ برشلونة

ق.59 دخول سوسو بدلا من منير الحدادي في تشكيل إشبيلية

ق.57 هجمة إشبيليّة جديدة من منير الحدادي هذه المرة الذي سدد، لكن تير شتيجن تصدى

ق.55 اختراق رائع من أوكامبوس وتسديدة قوية يتصدى لها تير شتيجن بأعجوبة

بداية الشوط الثاني

دخول إيفر بانيجا بدلا من أوليفر توريس في تشكيل إشبيلية

نهاية الشوط الأول

ق.48+ مشادات والتحامات بين اللاعبين بسبب تدخل دييجو كارلوس على لويس سواريز

ق.39 بطاقة صفراء لـ جيرارد بيكيه بعد تدخل قوي على منير الحدادي

ق.25 تسديدة أرضية من إيفان راكيتيتش تمر بجوار القائم بقليل

ق.21 ميسي ينفذ ركلة حرة مباشرة يبعدها كوندي من على خط المرمى

ق.11 تهديد أول من إشبيلية بتسديدة المدافع جوليس كوندي، لكنها تمر بقليل بجوار القائم

بداية المباراة

بداية المباراة بعد نصف ساعة

إشبيلية برشلونة الدوري الإسباني في إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر سيتيين: ريال مدريد لن يفوز بكل مبارياته 51 دقيقة | أوروبا
رسائل نارية من ماجد سامي: اتحاد الكرة قال لنا "هتلعبوا غصب عنكم".. وأفكر في إلغاء النشاط الكروي ساعة | الدوري المصري
أحمد مرتضى: الأمر ليس نزاعا بين الأهلي والزمالك.. والدولة لم تقرر استئناف الدوري ساعة | الدوري المصري
بيكيه: من الصعب أن نفوز بالدوري الآن.. ريال مدريد سيربح كل مبارياته ساعة | أوروبا
الكشف عن خطاب الاتحاد المصري للأندية بشأن التعليمات الوقائية ساعة | الدوري المصري
4 أشياء عرفناها من تعادل توتنام ويونايتد.. شراكة رائعة في الطريق وخطأ مورينيو ساعة | تقرير في الجول
مورينيو: سعيد لأشياء وغير سعيد لأخرى.. واحتسبت علينا ركلة جزاء غريبة ساعة | الدوري الإنجليزي
سولشاير: استحققنا أكثر من التعادل ضم توتنام.. ولكن كرة القدم غريبة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير يوناني: أزمة جديدة لـ عمرو وردة بسبب مراسلة صحفية 2 رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 3 مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل 4 مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا
قد ينال إعجابك