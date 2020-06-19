مباشر قمة الجولة – توتنام (1) - (0) مانشستر يونايتد.. جوووول أول من بيرجفاين
الجمعة، 19 يونيو 2020 - 20:57
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي توتنام ومانشستر يونايتد التي تقام في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.
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ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.
ق31: يا ربااه دي خيا يمنع هدفا ثانيا لتوتنام بتصد مُبهر لرأسية سون.
ق28: لوريس يمنع هدفا محققا جديدا ليونايتد بعدما ارتطمت الكرة براشفورد وتذهب لركنية مرت دون خطورة.
ق27: جووووووووول هدف أول لتوتنام بعد تسديدة قوية من بيرجفاين.
ق25: لوريس يمنع فرصة هدف محقق ليونايتد بعد تصديه لتسديدة برونو فيرنانديز.
ق22: التهديد الأول الحقيقي في اللقاء لوريس يتصدى لتسديدة يسارية من راشفورد ثم يمسك بثبات بالكرة بعد تسديدة فريد.
انطلاق المباراة.