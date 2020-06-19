مباشر قمة الجولة – توتنام (1) - (0) مانشستر يونايتد.. جوووول أول من بيرجفاين

الجمعة، 19 يونيو 2020 - 20:57

كتب : FilGoal

ستيفين بيرجفاين يحتفل بهدفه ضد مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي توتنام ومانشستر يونايتد التي تقام في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

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ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق31: يا ربااه دي خيا يمنع هدفا ثانيا لتوتنام بتصد مُبهر لرأسية سون.

ق28: لوريس يمنع هدفا محققا جديدا ليونايتد بعدما ارتطمت الكرة براشفورد وتذهب لركنية مرت دون خطورة.

ق27: جووووووووول هدف أول لتوتنام بعد تسديدة قوية من بيرجفاين.

ق25: لوريس يمنع فرصة هدف محقق ليونايتد بعد تصديه لتسديدة برونو فيرنانديز.

ق22: التهديد الأول الحقيقي في اللقاء لوريس يتصدى لتسديدة يسارية من راشفورد ثم يمسك بثبات بالكرة بعد تسديدة فريد.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد توتنام
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