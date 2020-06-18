مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (0) - (0) فالنسيا.. القائم يقول لا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــا.

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** ق13 أوووو القائم يحرم فالنسيا من هدف أول لرودريجو.. فرصة محققة للخفافيش

** ق12 فرصة أولى محققة لريال مدريد عن طريق هازارد ولكن حارس فالنسيا يتألق

** هدوء تام بعد أول 10 دقائق

** ريال مدريد (0) - (0) فالنسيا

** انطلاق المباراة