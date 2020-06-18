كلوب ردا على غياب صلاح عن التدريبات: لا أحد مستبعد عن مباراة إيفرتون

رد الالماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول على غياب محمد صلاح عن تدريبات الفريق أمس الأربعاء.

غاب محمد صلاح عن الظهور في تدريبات ليفربول استعدادا لمواجهة إيفرتون في الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي ما زاد الشكوك حول عدم جاهزيته واحتمالية غيابه عن المباراة.

يورجن كلوب المدير الفني للريدز قال للموقع الرسمي: "نمر بأشياء عادية، أود القول أنه بعد توقف طويل، لست متأكدا أن ذلك له علاقة بالغيابات، الأمر فقط أننا نتدرب ويمكن أن تحدث أشياء".

وأوضح "في الوقت الحالي لا أحد مستبعد حقا عن مباراة يوم الأحد، ولكن يجب أن ننتظر".

وتابع "البعض تدرب قليلا والبعض الآخر تدرب كثيرا والأغلبية خاضوا جميع الحصص التدريبية، هذه أخبار جيدة وفي النهاية سيكون لدينا فريق جيد على أرض الملعب، بنسبة 100%".

أكد يورغن كلوب اليوم الخميس أن ليفربول لا يعاني من غياب أي لاعب قبل مواجهة إيفرتون يوم الأحد مع استمرار استعدادات الفريق للمواجهة في جوديسون بارك. 🙌🔴 pic.twitter.com/0OY359Eqy4 — لـ يـ فـ ر بـ و ل (🏠) (@LFC_Arabic) June 18, 2020

لم يظهر صلاح في مران الأربعاء الذي شهد مشاركة أندي روبرتسون، رغم أن الثنائي غاب عن لقاء بلاكبيرن الودي الأسبوع الماضي خوفا من تفاقم الإصابة.

ويحتاج صلاح وفريقه لست نقاط فقط من 9 جولات متبقية في عمر الدوري الإنجليزي للتتويج باللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاما.

الدوري الإنجليزي توقف مثل كل منافسات الرياضة في العالم في الأشهر الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن عجلة المسابقة عادت للدوران يوم الأربعاء.

ويتبقى 3 أيام على موعد أول مباراة للريدز في الدوري الانجليزي بملعب جوديسون بارك.

video:1

طالع أيضا

في الجول يكشف - موعد نهاية الدوري والإجراءات الاحترازية المطلوب تنفيذها

بيراميدز يكشف ما دار في اجتماع اتحاد الكرة

سموحة: اتحاد الكرة وعدنا بتحمل الدولة تكاليف الإجراءات الوقائية لعودة الدوري

رسميا – كينو ينتقل لفريق جديد

مدرب برشلونة السابق يعلن إصابته بمرض قاتل