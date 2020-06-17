وكيل إيهاب المباركي لـ في الجول: لدينا عرضين من الدوري المصري

الأربعاء، 17 يونيو 2020 - 23:56

كتب : محمد عبد العظيم

إيهاب المباركي - الترجي التونسي

كشف الطيب مدين وكيل أعمال إيهاب المباركي لاعب نادي الترجي، تلقيه عرضين من الدوري المصري.

وقال إيهاب المباركي في تصريحات لـFilGoal.com: "لدينا عرضين بشكل رسمي من الدوري المصري، ولكن لا يمكنني أن أفصح عن أسماء تلك الأندية في الوقت الحالي".

واستدرك "لكن يمكنني القول بأن العرضين غير مرضيين لطموحنا حتى الآن".

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المباركي أتبع "لا يمكنني التعليق على أخبار اقتراب اللاعب من بيراميدز، لكن إيهاب يستعد للرحيل عن الترجي بنهاية عقده في الموسم الحالي".

وأتم "سنفكر في كل العروض، ثم سنختار أكثرهم ملائمة لنا".

بعض التقارير الصحفية كانت قد أشارت لتلقي إيهاب المباركي لعرض من نادي بيراميدز.

إيهاب المباركي ظهير أيمن الترجي، انضم للفريق سنة 2013 قادما من فريق إيفيان الفرنسي.

صاحب الـ28 عاما شارك هذا الموسم في 17 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع هدفين آخرين.

ويملك المباركي 4 مباريات دولية رفقة منتخب تونس، كان آخرها عام 2017.

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