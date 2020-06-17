بيان رسمي – أسوان يكشف رؤيته حول استئناف النشاط

كشف نادي أسوان، رؤيته حول استئناف النشاط الرياضي في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأصدر نادي أسوان بيانا رسميا، يعلن فيه رأيه كاملا بما يخص استئناف مسابقة الدوري.

وحسب بيان أسوان، فإن النادي يرى ضرورة الأخذ فى الإعتبار التحفظ الطبى ومدى قدرة الأندية على تطبيق الدليل الإرشادى الطبى من الناحية المالية والفنية

مما قد يعرض سلامة المنظومة الرياضية للخطر.

وحسب بيان أسوان، فرأيهم يتلخص في التالي.

رؤية مجلس إدارة نادي أسوان الالتزام بقرار الدولة فيما يخص استئناف النشاط.

نادي أسوان يرى ضرورة الأخذ في الاعتبار التحفظ الطبي ومدى قدرة الأندية على تطبيق الدليل الإرشادى الطبي من الناحية المالية والفنية مما قد يعرض سلامة المنظومة الرياضية للخطر.

نادي أسوان يعرض الصعوبات المالية التي تعوق قدرته على استئناف الدوري ويطالب بتوفير التمويل المالي الذى يساعده على تلبية متطلبات الإقامة والإعاشة والانتقالات والتدريبات وإيجار الملاعب للمباريات وتمويل عقود اللاعبين لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مقترحة لاستكمال الدوري بالقاهرة.

نادي أسوان يستعد لتقديم مذكرة رسمية للجنة الخماسية لاتحاد كرة القدم لعرض احتياحاتة المالية بما يمكنة من القدرة على استئناف الدوري.

كانت الحكومة المصرية قد أعلنت يوم 20 يونيو الجاري، موعدا لعودة التدريبات، بينما أتاحت الوزارة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة اتحاد كرة القدم، من 25 يوليو 2020. (طالع التفاصيل)

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

الاتحاد السكندري يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الرابع.

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