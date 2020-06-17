مباشر – مانشستر سيتي (2) - (0) أرسنال.. دي بروين جوووول وطرد ديفيد لويز

الأربعاء، 17 يونيو 2020 - 21:05

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين - أرسنال - مانشستر سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وأرسنال التي تقام في ملعب الاتحاد والمؤجلة من الولة 28 من الدوري الإنجليزي.

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ق51: جووووووول دية بروين والهدف الثاني من ركلة جزاء.

ق50: طرد ديفيد لويز بعد عرقلته لرياض محرز واحتساب ركلة جزاء لسيتي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق45+1: جوووووول أول لمانشستر سيتي. طولية يخطيء ديفيد لويز في التعامل معها ويستلمها ستيرلينج الذي يسدد قوية في مرمى لينو مسجلا الهدف الأول.

ق21: تبديل اضطراري ثان لأرسنال بخروج بابلو ماري ومشاركة ديفيد لويز.

ق8: تبديل أول اضطراري لأرسنال بعد إصابة جرانيت جاكا ومشاركة داني سيبايوس.

انطلاق المباراة.

مانشستر سيتي أرسنال
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