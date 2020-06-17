مباشر نهائي كأس إيطاليا - نابولي (0)-(0) يوفنتوس.. بداية الشوط الثاني

الأربعاء، 17 يونيو 2020 - 20:40

كتب : FilGoal

جانلويجي بوفون - نهائي كأس إيطاليا 2020

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة يوفنتوس ونابولي في نهائي كأس إيطاليا 2019-2020.

النهائي يحمل الرقم 73 وسبق أن التقى الفريقان في نهائي نسخة 2012 وفاز نابولي بهدفين دون مقابل.

ويسعى يوفنتوس لحصد اللقب الرابع عشر في تاريخه والابتعاد بالرقم القياسي، فيما يحاول نابولي تحقيق اللقب للمرة السادسة في تاريخه.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــا.

شاهد المباراة مباشرة من هنا:

--

ق 51: بطاقة صفراء لـ ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: نابولي 0-0 يوفنتوس

ق 41: ضغط نابولي يتواصل وبوفون يتصدى لتسديدة إينسيني من خارج منطقة الجزاء ويحولها لركنية.

ق 40: هجمة ثنائية من نابولي على مرمى بوفون، الأولى يتصدى لها ساندرو برأسية من على خط المرمى أمام تسديدة إينسيني، وبوفون يتصدى لكرة ديميه.

ق 39: أليكس ميريت يمسك بالكرة قبل وصول رونالدو لها في وضعية انفراد تام.

ق 24: القائم الأيمن يرد ركلة ثابتة من لورينزو إينسيني.

ق 20: بنتانكور يسدد كرة صاروخية يتصدى لها الحارس بسهولة.

ق 5: البرتغالي كريستيانو رونالدو يسدد كرة قوية مستفيدا من خطأ دفاعي في التمرير ويتصدى لها الحارس ميريت ببراعة.

دقيقة صمت على ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا.

بداية اللقاء

طالع تشكيل الفريقين من هنـــا.

يوفنتوس نابولي نهائي كأس إيطاليا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأهلي لـ في الجول: طلبنا ضم طاهر محمد طاهر من رئيس المقاولون أثناء اجتماع الأندية 31 دقيقة | الدوري المصري
بعد توقف 100 يوم.. عودة سلبية للدوري الإنجليزي وتعادل أستون فيلا مع شيفيلد بمشاركة مصرية 41 دقيقة | أوروبا
توضيح رسمي يكشف لماذا لم يحتسب هدف شيفيلد المثير للجدل ضد أستون فيلا 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر – مانشستر سيتي (0) - (0) أرسنال.. لينو يتألق أمام تسديدتي سترلينج وسيلفا ساعة | الدوري الإنجليزي
وفاة كمال عتمان المدرب التاريخي لـ طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
طلعت يوسف لـ في الجول: معظم المدربين يرفضون العمل دون ضمانات صحية.. لن أخاطر بحياة أسرتي ساعة | الدوري المصري
مباشر نهائي كأس إيطاليا - نابولي (0)-(0) يوفنتوس.. بداية الشوط الثاني ساعة | أوروبا
تشكيل نهائي كأس إيطاليا – رونالدو في هجوم يوفنتوس وعودة ثلاثي نابولي الناري ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 2 مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا 3 المستشار القانوني السابق للأهلي يتحدث بالأرقام عن التبرعات للنادي.. وآل الشيخ يرد 4 تقرير يوناني: أزمة جديدة لـ عمرو وردة بسبب مراسلة صحفية
قد ينال إعجابك