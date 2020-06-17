عودة الدوري الإنجليزي – مباشر.. أستون فيلا (0)-(0) شيفيلد.. بداية الشوط الثاني

الأربعاء، 17 يونيو 2020 - 18:58

كتب : FilGoal

أنور الغازي - أستون فيلا- شيفيلد يونايتد - الدوري الإنجليزي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أستون فيلا وشيفيلد يونايتد في عودة الدوري الإنجليزي بعد توقف دام 100 يوم.

المباراة مؤجلة من الجولة الـ 28 وتقام على ملعب فيلا بارك وتشهد جلوس أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه على مقاعد البدلاء.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــا.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 41: نيدلاند حارس أستون فيلا كاد أن يتسبب في هدف بشباك فريقه لكن تقنية خط المرمى لم تحتسبها.

ق. 36: بطاقة صفراء لـ لوندسترام لاعب شيفيلد يونايتد.

ق. 27: بطاقة صفراء أولى في اللقاء لـ دوجلاس لويز لاعب وسط أستون فيلا.

ق. 24: إيقاف المباراة لالتقاط اللاعبين الأنفاس وشرب المياه.

اللاعبون يقفون دقيقة حدادا على روح جورج فلويد ضحية الشرطة الأمريكية، ولمناهضة العنصرية قبل انطلاق المباراة.

بداية اللقاء

أستون فيلا شيفليد يونايتد الدوري الإنجليزي في إنجلترا
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