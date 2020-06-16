مباراة حسم اللقب الـ 30؟ مباشر – بريمن (0)-(1) بايرن ميونيخ.. هدف أبيض

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فيردر بريمن وبايرن ميونيخ في الجولة الـ 32 من الدوري الألماني.

مباراة قد تشهد تتويج البافاري باللقب الـ 30 للدوري الألماني في تاريخه حال الفوز دون النظر لمواجهة الغد بين بوروسيا دورتموند وماينتس.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــا.

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ق. 55: هدف من ليفا لكن ألغي بداعي التسلل على توماس مولر.

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق. 44: ليفاندوفسكي يفعلها أخيرا ويسجل هدف التقدم.

ق. 30: ضغط بافاري متواصل والتعادل السلبي سيد الموقف.

بداية اللقاء

تشكيل بايرن ميونيخ