سكاي: نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 23 أغسطس في لشبونة

كشفت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" الإنجليزية عن الموعد الأقرب لنهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2019/2020.

وذكرت سكاي سبورتس أن نهائي دوري الأبطال سيكون يوم 23 أغسطس المقبل في مدينة لشبونة في البرتغال بملعب النور.

وأضافت سكاي أيضا أن الموعد الأقرب لمباريات ربع نهائي دوري الأبطال سيكون ما بين 12 و15 أغسطس في لشبونة.

ثم نصف النهائي أيام 18 و19 من الشهر ذاته، وأخيرا النهائي يوم 23 أغسطس.

ويتبقى 4 مباريات عودة من دور الـ16 من المحتمل أن تستضيفهم لشبونة أيضا على أن يعتبر الملعب للفريق صاحب المباراة. ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ القرار بشأن هذه المباريات.

المباريات المتبقية من عودة دور الـ16 هي مانشستر سيتي ضد ريال مدريد وفاز الفريق الإنجليزي خارج ملعبه في الذهاب 2-1.

وبايرن ميونيخ الألماني ضد تشيلسي وفاز الأول خارج ملعبه في الذهاب 3-صفر.

ويوفنتوس ضد ليون وانتهت المباراة الأولى بفوز الفريق الفرنسي على ملعبه بهدف.

وأخيرا برشلونة ضد نابولي وانتهى لقاء الذهاب في إيطاليا بالتعادل 1-1.

وكان من المفترض أن تستضيف مدينة أسنطبول في تركيا نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري، لذلك من المحتمل أن تستضيف المدينة نهائي الموسم المقبل تعويضا لها.

ومع استمرار انتشار فيروس كورونا من المتوقع أن تُلعب جميع المباريات دون حضور الجماهير، ولكن هناك احتمال لحضور بعض الجماهير إذا نجحت حكومة البرتغال في استحداث نظام لحضور الجماهير والحفاظ على سلامتهم.

ولم يتم تحديد مصير دوري أبطال أوروبا للسيدات ولكن القرار الأقرب هو لعب باقي مباريات البطولة في إسبانيا بين مدينتي بلباو وسان سيباستيان.

وبشأن بطولة الدوري الأوروبي سيتم التنسيق لاستكمالها في ألمانيا في إحدى مدن فرانكفورت أو دوسلدورف. على أن تحدد مواعيد المباريات لاحقا.

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