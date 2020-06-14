مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (3) (1) إيبار.. جووووووووول أول للضيوف

الأحد، 14 يونيو 2020 - 19:16

كتب : FilGoal

ريال مدريد - إيبار

يستقبل ريال مدريد نظيره إيبار على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بالجولة 28 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يحتل المركز الثاني في المسابقة برصيد 56 نقطة، فيما يتواجد إيبار في المركز 16 برصيد 27 نقطة.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــا

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ق.61 دخول إيدير ميليتاو وجاريث بيل وفينيسيوس جونيور بدلا من سيرخيو راموس ورودريجو وإدين هازارد

ق.60 جووووووووووول إدو إكسبوسيتو يسجل هدفا أول لـ إيبار

ق.58 رأسية سيرجي إنريتش ترتد من عارضة كورتوا

ق.57 تيبو كورتوا يتصدى لتسديدة رائعة من إدير إكسبوسيتو ويخرجها إلى ركنية

ق.49 خطأ من تيبو كورتوا كاد يكلفه الهدف الأول لولا تصديه لتسديدة أوريانا

بداية الشوط الثاني

**دخول فيرلان ميندي بدلا من داني كارباخال في التغيير الأول لـ ريال مدريد

نهاية الشوط الأول

ق.37 جووووووووووووول مارسيلو يضيف الثالث من تسديدة قوية في هجمة من روحين

ق.30 جوووووووووووووووول سيرخيو راموس يضيف الثاني لريال مدريد بعد مرتدة خارقة

ق.15 تهديد أول من إيبار بعد ارتباك دفاعي من ريال مدريد، لتصل الكرة إلى كيكي في مواجهة المرمى الذي سدد بمضايقة من داني كارباخال لتخرج الكرة إلى ركلة مرمى

ق.4 جووووووووووووول توني كروس يسجل بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد إيبار في إسبانيا
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