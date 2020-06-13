المصري لـ في الجول: جلسة خلال أيام لتجديد عقد أحمد مسعود

كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي في النادي المصري قرار النادي بفتح ملف التجديد مع لاعبي الفريق.

أحمد مسعود النادي : المصري المصري

وقال عبد الظاهر: "قررنا فتح ملف التجديد مع اللاعبين وذلك بعد دراسة كافة الأمور المتعلقة بمستقبل الفريق والقرار الفني الخاص بـ طارق العشري".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "سنعقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة مع أحمد مسعود من أجل تجديد عقده".

وتابع "مسعود لديه رغبة في الاستمرار مع المصري ويتعامل بكل مرونة في هذا الجانب".

وأكمل حديثه قائلا: " لدينا تقرير من لجنة التعاقدات المشكلة من أعضاء مجلس الإدارة حول اللاعبين الذين تأجلت جلسات التجديد معهم بسبب الإنشغال بملف حل أزمة إيقاف القيد و إيقاف النشاط بسبب فيروس كورونا و نعمل بالتوازي مع القرار الفني لطارق العشري".

وأتم " كما أن أحمد مسعود عنصر أساسى فى قوام الفريق".

أحمد مسعود حارس المصري صاحب الـ 28 عاما ينتهي عقده مع المصري نهاية الموسم المقبل.

وشارك مسعود في 23 مباراة هذا الموسم قبل توقف النشاط، واهتزت شباكه 24 مرة.

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