مباشر في إسبانيا - مايوركا (0) (1) برشلونة.. جووووووووووول مبكر

يحل برشلونة ضيفا على ريال مايوركا في ملعب سون مويش، بالجولة 28 من الدوري الإسباني.

برشلونة يتصدر المسابقة برصيد 58 نقطة، فيما يتواجد مايوركا في المركز 18 برصيد 25 نقطة.

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ق.2 جوووووووووووول برشلونة يسجل الهدف الأول برأسية أرتورو فيدال بعد عرضية جوردي ألبا

بداية المباراة