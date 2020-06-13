مباشر في إسبانيا - مايوركا (0) (1) برشلونة.. جووووووووووول مبكر
السبت، 13 يونيو 2020 - 21:34
كتب : FilGoal
يحل برشلونة ضيفا على ريال مايوركا في ملعب سون مويش، بالجولة 28 من الدوري الإسباني.
برشلونة يتصدر المسابقة برصيد 58 نقطة، فيما يتواجد مايوركا في المركز 18 برصيد 25 نقطة.
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ق.2 جوووووووووووول برشلونة يسجل الهدف الأول برأسية أرتورو فيدال بعد عرضية جوردي ألبا
بداية المباراة