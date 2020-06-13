مباشر في إسبانيا - مايوركا (0) (1) برشلونة.. جووووووووووول مبكر

السبت، 13 يونيو 2020 - 21:34

كتب : FilGoal

ميسي - برشلونة - ريال مدريد

يحل برشلونة ضيفا على ريال مايوركا في ملعب سون مويش، بالجولة 28 من الدوري الإسباني.

برشلونة يتصدر المسابقة برصيد 58 نقطة، فيما يتواجد مايوركا في المركز 18 برصيد 25 نقطة.

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ق.2 جوووووووووووول برشلونة يسجل الهدف الأول برأسية أرتورو فيدال بعد عرضية جوردي ألبا

بداية المباراة

برشلونة مايوركا الدوري الإسباني في إسبانيا
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