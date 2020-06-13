رسميا – الزمالك يعلن تجديد عقد كارتيرون

السبت، 13 يونيو 2020 - 14:31

كتب : FilGoal

كارتيرون

أعلن نادي الزمالك تجديد عقد باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للفريق بشكل رسمي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي الزمالك على تويتر، عن تجديد عقد كارتيرون لموسم آخر، لينتهي بنهاية موسم 2020/2021.

وكتب الحساب الرسمي " باتريس كارتيرون معنا لمدة موسم آخر. تمنوا حظًا جيدا لمدربنا في مواصلة حصد البطولات".

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باتريس كارتيرون تولى تدريب نادي الزمالك في شهر ديسمبر الماضي، خلفا لـ ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدرب الصربي الذي بدأ الموسم رفقة الفريق الأبيض.

صاحب الـ49 عاما قاد الزمالك في 20 مباراة. فاز في 12 لقاء، وتعادل في 6 مباريات وخسر مباراتين.

المدرب الفرنسي قاد الزمالك للتتويج ببطولتي كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي الرياضي، وكأس السوبر المصري على حساب الأهلي في شهر فبراير الماضي.

وتأهل الزمالك مع كارتيرون إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي، إذ سيواجه الرجاء البيضاوي المغرب.

ويحتل الزمالك حاليا، المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني، لكن من 16 مباراة فقط، أي يملك الفريق مباراتين مؤجلتين.

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