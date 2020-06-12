جارديان تكشف خطوة من أندية إنجلترا للتضامن مع جورج فلويد

كشفت صحيفة "جارديان" البريطانية عن خطوة جديدة، تنوي الأندية الإنجليزية تطبيقها، تضامنا مع جورج فلويد.

وحسب "جادريان" فإن الأندية الإنجليزية سترتدي قمصانا في الجولة المقبلة بدون أسماء على ظهر اللاعبين.

وستستبدل الأسماء بعبارة "Black Lives Matter" التي انتشرت تضامنا مع جورج فلويد، المواطن الأمريكي الذي قُتل على يد شرطي في ولاية مينيسوتا.

الدوري الإنجليزي يعود يوم 17 يونيو الجاري بعد توقف دام لثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

أول مباراة بعد استئناف المسابقة ستكون بين أستون فيلا وشيفيلد يونايتد، ثم يلعب مانشستر سيتي مع أرسنال في نفس اليوم.

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، ولا يتبقى له سوى 6 نقاط لحسم اللقب بشكل رسمي.

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