استراحة في إسبانيا - إشبيلية (0)-(0) ريال بيتيس.. التعادل السلبي يفرض نفسه

الخميس، 11 يونيو 2020 - 22:01

كتب : FilGoal

إشبيلية - ريال سوسيداد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة إشبيلية وريال بيتيس في الدوري الإسباني في افتتاح الجولة 28.

ويعود الدوري الإسباني بعد غياب وصل إلى 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، ويستهل مشواره بدربي الأندلس.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــا.

أخبار متعلقة
"دربي الأندلس" يدشن عودة الدوري الإسباني بمواجهة إشبيلية وبيتيس كادينا كوبي: عودة الجماهير للدوري الإسباني في يوليو الدوري الإسباني يلجأ للعبة فيفا للتغلب على غياب الجمهور بفكرتين.. وتعاون مُحتمل مع "تويتر" كروس: مواعيدي دقيقة بخلاف الإسبان.. ولا أحب العناق والتقبيل مثلهم

--

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق. 30: إيقاف المباراة من أجل لالتقاط الأنفاس وشرب اللاعبين للمياه لمواجهة ارتفاع الحرارة.

ق. 27: إشبيلية يواصل هجومه المتتالي، عرضية من الجهة اليسرى عبر منير حدادي إلى الهولندي لوك دي يونج الذي يحول الكرة برأسية مرت بجوار القائم الأيسر.

ق. 20: جوليوس كوندي كاد أن يسجل هدف التقدم لإشبيلية من ركنية خيسوس نافاس لكن رأسيته مرت بجوار القائم الأيسر.

ق. 9: القائم يتصدى لتسديدة صاروخية من الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس من داخل يمين منطقة جزاء ريال بيتيس.

انطلاق المباراة

دقيقة صمت على ضحايا العنصرية والأطقم الطبية حول العالم قبل بداية اللقاء.

تشكيل الفريقان

الدوري الإسباني في إسبانيا ريال بيتيس إشبيلية
نرشح لكم
أخر الأخبار
استراحة في إسبانيا - إشبيلية (0)-(0) ريال بيتيس.. التعادل السلبي يفرض نفسه ساعة | أوروبا
حكاية أحمد شعبان.. ناشئ الكرة بالزمالك ولاعب التنس بالأهلي ومدرب لـ19 عاما ساعة | حكايات في الجول
‎الخطيب يفتتح مقري إدارة الإعلام وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ساعة | الدوري المصري
تقرير يكشف سبب غياب باولو مالديني عن مران ميلان 2 ساعة | أوروبا
مؤتمر بيولي: الهدف عودة ميلان للبطولات الأوروبية.. ونواجه يوفنتوس بأقدام متساوية 2 ساعة | أوروبا
محامي النقاز: إحالة عريضة شكوانا ضد رئيس الزمالك إلى غرفة تحقيقات الفيفا 2 ساعة | الدوري المصري
وكيل النقاز يكشف حقيقة اقتراب اللاعب من الترجي 3 ساعة | مصر
فيفا يجري تعديلات هامة على الانتقالات وتسجيل اللاعبين الجدد في الموسم الجديد 3 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حسام عاشور: قررت التراجع عن اعتزال كرة القدم.. امتلك عرضين وشكرا لـ تركي آل الشيخ 2 المستشار القانوني للأهلي يستقيل عن مهمته "ليتمكن من الرد على المتجاوز" 3 مستشار الأهلي السابق: أكشف العديد من الأمور خلال ساعات.. وهذه كواليس الاستقالة 4 مرتضى يعقب على "ضم عاشور" ويصرح: سأبيع سيف فاروق جعفر بعد سنتين بـ 100 مليون
قد ينال إعجابك