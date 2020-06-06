انتهت في ألمانيا - ليفركوزن 2 بايرن ميونيخ 4.. الزعيم البافاري يقترب من اللقب

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن يوم السبت في الجولة 30 من الدوري الألماني.

طالع تشكيل الناديين واللقاء لحظة بلحظة بالضغط هنا

ويفتقد ليفركوزن لنجمه كاي هافيرتز الذي حرمته الإصابة من مواجهة بايرن.

ويطمح الأخير للثأر بعدما سقط في ملعبه أمام ليفركوزن في الدور الأول من الموسم الحالي للدوري.

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نهاية المباراة

ق.89 هدف ثانٍ لـ ليفركوزن بواسطة البديل فيرتس من تسديدة يسارية عجز مانويل نوير عن إبعادها

ق66: ليفاندوفسكي لا يفوت الفرصة ويسجل بضربة رأس محرزا الهدف الرابع للضيوف

بداية الشوط الثاني بثلاث تبديلات في ليفركوزن

نهاية الشوط الأول

ق45: سيرج جنابري يضيف الهدف الثالث لبايرن بلعب الكرة من فوق الحارس بعد تمريرة بينية رائعة من جوشوا كيميش

ق42: جورتسكا يضيف الهدف الثاني لبايرن بتسديدة رائعة

ق27: جورتسكا يستغل خطأ وسط ملعب ليفركوزن ويمرر لكينجسلي كومان الذي يسدد مباشرة في المرمى مدركا التعادل لبايرن

ق10: ليفركوزن يتقدم بهدف ألاريو بعدما ألغى الفيديو تسللا على اللاعب

بداية المباراة