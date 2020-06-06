مباشر في ألمانيا - ليفركوزن 1 بايرن ميونيخ 0.. الفيديو يلغي تسللا ليتقدم المضيف

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن يوم السبت في الجولة 30 من الدوري الألماني.

طالع تشكيل الناديين واللقاء لحظة بلحظة بالضغط هنا

ويفتقد ليفركوزن لنجمه كاي هافيرتز الذي حرمته الإصابة من مواجهة بايرن.

ويطمح الأخير للثأر بعدما سقط في ملعبه أمام ليفركوزن في الدور الأول من الموسم الحالي للدوري.

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بداية المباراة