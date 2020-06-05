تقرير: 16 ناديا يرفضون تحديد البطل والهبوط إذا ألغى الدوري الإيطالي

الجمعة، 05 يونيو 2020 - 23:15

كتب : FilGoal

شعار الاتحاد الإيطالي

طالبت أندية الدوري الإيطالي عدم احتساب فائز باللقب أو هبوط أي فريق إذ توقف الموسم مرة أخرى وتقرر إنهاءه.

الاتحاد الإيطالي أطلق خوارزمية يتعين عليه العمل بها في حالة واحدة وهي "توقف الموسم مجددا مع عدم خوض الفرق عددا متساويا من المباريات مع استحالة استكمال من أجل إنهاء الموسم".

لذلك يبدأ الدوري الإيطالي بالمباريات المؤجلة من أجل أن تتساوى جميع الأندية في نفس عدد المباريات أولا.

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ونقل موقع "فوتبول إيطاليا" أن 16 فريقا يفضلون إنهاء الموسم دون بطل مع إلغاء الهبوط لعدم قابلية تطبيق الأمر حسابيا.

وامتنعت الأندية الأربعة الأخرى عن التصويت.

ومن المنتظر أن يتخذ الاتحاد الإيطالي قراره النهائي بشأن اعتماد الخوارزمية من عدمها يوم الإثنين المقبل.

ويبدأ النشاط الكروي في إيطاليا بعد 3 أشهر من التوقف بخوض مباريات كأس إيطاليا بين 12 و17 يونيو المقبل.

ويبدأ الدوري الإيطالي مبارياته يوم 20 يونيو المقبل.

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