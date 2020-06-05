ريفر بليت وكورينثيانز.. كيف حصلت الأندية اللاتينية على أسماء إنجليزية؟

إنجلترا هي مهد كرة القدم، وبلدان أمريكا الجنوبية هي سحر كرة القدم.

في أوائل القرن الـ 20 بدأ البريطانيون في نشر ثقافة كرة القدم في أرجاء العالم ووطأت أقدامهم الأراضي اللاتينية التي سرعان ما أنشئت أندية وفرقا متأثرة بالإنجليز.

فلومينينسي البرازيلي وناسيونال الأوروجوياني يستخدمان اسم "Football" بالإنجليزية بدلا من “Futbol” بالإسبانية أو البرتغالية في أسماءهم الرسمية تأكيدا لذلك التأثر.

وعديد الأندية في أمريكا الجنوبية سُميت متأثرة باسماء إنجليزية نستعرض بعض منها.

ريفر بليت

الإنجليز والإيرلنديون كان لهم دورا في تسمية قطبي الكرة الأرجنتينية القادمين من العاصمة بيونيس آيرس.

فريق بريطاني بقيادة السير جون هوشو المهندس المعماري صمم وساعد في بناء رصيف بويرتو نويفو في حي لابوكا عند مصب نهر ماتانزا بين عامي 1884 و1897.

في عام 1901، تم دمج ناديين محليين، هما "سانتا روزا" و"لا روزاليس"، وكانا بحاجة إلى اسم جديد للفريق الجديد.

أحد أعضاء النادي رأى عمال الرصيف يتركون أدواتهم من أجل لعب كرة القدم.

وكانت الصناديق التي كانوا يرفعونها داخل وخارج السفن كتب عليها "The River Plate"، وهي نسخة حرفية ومترجمة بشكل سيء من "Rio De La Plata" "ريو دي لا بلاتا"، وهو المصب الذي يشكله التقاء نهري أوروجواي وبارانا، وصار اسما للنادي.

بوكا جونيورز

تعد قصة بوكا جونيورز الأشهر بين جميع الأوساط اللاتينية، في عام 1905 مجموعة من الإيطاليين القادمين من مدينة جنوى مع عددا من الشباب اليوناني رفقة بادي ماكارثي ملاكم ومدرس بريطاني أسسوا ناديا.

سُمي بوكا نظرا لتواجدهم في حي لابوكا، وجاءت كلمة جونيورز والتي تعنى "صغار" بالإسبانية.

وصار ماكارثي أول مدرب في تاريخ النادي على الإطلاق وقادهم للفوز بنتيجة 4-0 في أول مباراة رسمية لهم في أبريل من نفس العام.

فيما يطلق على النادي لقب "الجونيوين" أو "Xeneizes" نسبة للمهاجرين الطليان.

نيويلز أولد بويز

عام 1869 سافر إسحاق نيويل من إنجلترا إلى الأرجنتين بعمر الـ 16.

استقر إسحاق في مدينة روزاريو وتزوج من ألمانية ورُزق بابنه كلاوديو.

وأسس مدرسة تسمىColegio Comercial Anglicano Argentino عام 1884 استلهم شعارها من إعلام إنجلترا وألمانيا.

وفي 1903 صار كلاوديو مديرا للمدرسة وساهم في إنشاء النادي من أجل المدرسين والطلاب والطلاب السابقين وسُمى اسم النادي نيويلز تيمنا باسم والده واستلهم الشعار من شعار المدرسة.

في حين "أولد بويز" تأتي نسبة للقدامي الذين تخرجوا من المدرسة أي أن اسم النادي "خريجي مدرسة نيويلز".

كورينثيانز

كانت كرة القدم في البرازيل مقتصرة على الطبقة العليا خاصة في ريو دي جانيرو، فظهرت أندية بالميراس وساو باولو.

في 1910 شاهد بعض العمال يدعون أمبروز وأنتوني بيريرا (رسامو الجدران)، رافائيل بيرون (صانع الأحذية)، أنسيلمو كوريا (سائق) وكارلوس سيلفا (عامل عام) فريقا إنجليزيا يُدعى "كورينثيان" من لندن يخوض جولة في البرازيل.

أرادوا تكوين ناديا لممارسة الرياضة وفي الأول من سبتمبر 1910 اجتمعوا في شارع روا خوسيه وأعلنوا تأسيس النادي وفي العاشر من نفس الشهر لعبوا أول مباراة وخسروا بنتيجة 1-0.

نادي كورينثيان الإنجليزي تم تصفيته في ثلاثينيات القرن الماضي.

سانتياجو واندرارز

واندرارز Wanderers تعني المتجولون باللغة الإنجليزية.

الفريق التشيلي سُمى سانتياجو واندرارز رغم أنه على بُعد 100 كيلومتر من العاصمة "سانتياجو" وتواجده في مدينة فالبارايسو على ساحل المحيط الهادي.

واتخذ ذلك الاسم نظرا لأن هناك ناديا محليا يُدعى فالبارايسو واندرارز بالفعل.

ويُعتقد أن التسمية تأتي من اسم ناديي بولتون أو لفرهامبتون والذي يرتبط اسمهما بـ واندرارز وكانا ضمن الأندية المشاركة في الدوري الإنجليزي ذلك الحين.

ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل أن منافس سانتياجو التقليدي هو "إيفرتون دي فينيا ديل مار" والذي سُمى تيمنا باسم التوفيز في إنجلترا.

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