في الدرجة الثالثة – محمد ناجي.. حارس دجلة وناشئ الأهلي السابق وعامل الشكائر يبحث عن التألق مع كيما

في ظل توقف النشاط الكروي تأثر الكثير من اللاعبين خاصة في الدرجات الأخرى البعيدة عن الدوري الممتاز وركزوا على جني المال من عملهم الثاني بشكل أكبر ومنهم محمد ناجي حارس مرمى كيما أسوان الحالي ووادي دجلة وناشئ الأهلي السابق.

ويروي محمد ناجي حكايته لـFilGoal.com.

وبدأ صاحب الـ26 عاما حديثه قائلا: "بدأت مسيرتي في نادي وادي النيل بأسوان وعمري 12 عاما وظللت معهم حتى وصلت لسن الـ17".

وأضاف "كان هناك اختبارات للمقاولون العرب في استاد أسوان وتم اختياري للذهاب لاختبارات القاهرة عن طريق مدرب المقاولون أحمد سعيد".

وأكمل "في اليوم الأول شاهدني عمرو أبو المجد واختارني للتدرب مع أشرف طلبة وتدربت مع الراحل حسن مختار وكان معي حسن شاهين حارس المقاولون الحالي وتدربنا مع مدرب الحراس عصام الغندور".

وواصل محمد ناجي "تم تصعيدي للفريق الأول مع مدرب الحراس إبراهيم عبد العزيز وتدربت مع محمد العقباوي وداوودا".

وأردف "خلال إحدى المباريات مع فريق الشباب حدثت مشادة وكتبها الحكم في تقريره وتم إيقافي ورحلت عن المقاولون وانتقلت للأهلي عن طريق المدرب أشرف طلبة الذي وثق في إمكانياتي وتم قيدي بالفعل".

وأكمل "تدربت مع المدرب ياسر مصطفى وكان معي محمد فوزي حارس الإسماعيلي الحالي".

مرحلة وادي دجلة ثم كيما أسوان

ولكن سرعان ما رحل محمد ناجي عن الأهلي وانتقل إلى وادي دجة وقال: "شاركت مع الناشئين وتم تصعيدي للفريق الأول مع هاني رمزي وفكري صالح ومع الحراس أمير توفيق والزنفلي ومحمد مصطفى".

وأكمل "ظللت مع دجلة لعام ونصف ومنن انتقلت إلى أسوان".

وأضاف "انضممت لمنتخب مصر للشباب مواليد عام 1993 في 4 تجمعات مع المدرب ربيع ياسين وكان معي مسعد عوض ومحمد فوزي وحسن شاهين".

وعن أسوان قال محمد ناجي: "تدربت مع شديد قناوي وعماد النحاس وصعدت للدوري الممتاز مع الفريق وكان رضا السيد يشارك أساسيا بينما كنت بديلا ورحلت بعد الاستغناء عن أكثر العناصر".

وأضاف "انتقلت بعد ذلك لنادي غرب سهيل في الدرجة الثانية ثم منه إلى كيما أسوان لـ4 مواسم منهم موسمين بالدرجة الثانية وموسمين بالدرجة الثالثة".

وأردف "حاليا نحن نتصدر مجموعتنا الأولى في الدرجة الثالثة وشاركنا الموسم الماضي في دورة الترقي".

العمل المهني

وعن مهنته خارج كرة القدم قال محمد ناجي: "والدي الرحل كان مقاول في مطحن لتحميل الدقيق وعملت معه لفترة طويلة".

وأضاف "الآن أعمل في شحن وتفريغ شكائر مواد تستخدم في الأراضي الزراعية وعملي ليلا من 8 صباحا لـ7 مساء وأحمل شكار تزن 50 كيلوجرام".

وواصل "قبل تفشي فيروس كورونا كنت أعمل أيام الراحة من المباريات وتحمل تعبه وإرهاق يساعدني في التألق في كرة القدم".

وأتم "أسرتي تتكون من 7 أولاد و6 بنات لأن والدي تزوج مرتين، وأشقائي الأربعة يعملون معي ومنهم من يدير العمل، ولدينا منزل ولكن شقتي لم يتم تشييدها حتى الآن وحاليا أعدها من أجل الزواج إذ أن عقدي قيمته 40 ألف جنيه في الموسم".

وبسؤال عصام الغندور مدرب حراس مرمى المقاولون السابق والخور القطري الحالي عن محمد ناجي قال لـFilGoal.com: "نعم دربت محمد ناجي ورحل عن المقاولون وانتقل للأهلي وبعد ذلك رشحته لوادي دجلة".

وأضاف "هو حارس مميز وأعرف إمكانياته جيدا وأثق في تحسن مسيرته كلاعب وأتابعه في كيما أسوان لأنه من أبنائي".

أما فكري صالح مدرب حراس دجلة السابق قال لـFilGoal.com: "هو حارس مميز ودربته لموسم وانضم لتجمعات لمنتخب مصر للشباب قبل أن يرحل عنا".

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