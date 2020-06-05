حسام عاشور: قررت التراجع عن اعتزال كرة القدم.. امتلك عرضين وشكرا لـ تركي آل الشيخ

الجمعة، 05 يونيو 2020 - 00:56

كتب : FilGoal

وصول لاعبي الأهلي إلى استاد القاهرة لمباراة الزمالك - حسام عاشور

كشف حسام عاشور قائد الأهلي السابق تراجعه عن قرار اعتزال كرة القدم، مشيرا إلى "قررت الاستمرار في الملاعب".

وقال حسام عاشور: "قررت عدم اعتزال كرة القدم. سأستمر في الملاعب".

وأضاف عبر حسابه الرسمي على (انستجرام): "امتلك عرضين وسأحسم موقفي قريبا. عرض من السعودية وآخر من البرتغال".

أخبار متعلقة
أحمد مرتضى: استاد الزمالك سعته 40 ألفا.. وملف قضية نادي القرن شبه مكتمل صلاح ريكو: تعرضت لحملة منظمة ضدي أثناء تواجدي في الزمالك.. وظُلمت بسبب كثرة تبديل المدربين 3 إصابات بـ كورونا داخل اتحاد الكرة.. وجديد حالة محمود سعد

وتابع "أشكر تركي آل الشيخ على كل ما فعله معي. رجل وعد وأوفى بكلمته وأشكره بشدة على كل ما فعله".

وأتم "لا تربيتي ولا أخلاقي تسمح لي ألا أخرج وأشكر من ساعدني".

View this post on Instagram

A post shared by HossamAshour 🔩 (@hossam_ashour.25) on

وكان عاشور قرر في وقت سابق الاعتزال واتفق مع الأهلي على تنفيذ العرض الثلاثي بإقامة مباراة اعتزال والعمل في قناة النادي إلى جانب سفره للخارج لخوض فترة معايشة والعمل في المجال الفني أو الإداري.

ولكن بعدها نشر عاشور فيديو خاص له وانتقد فيه إدارة النادي على التأخير في السير في إجراءات اعتزاله وغرمه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

ليقرر مجلس إدارة الأهلي بناء على توصية من لجنة التخطيط سحب كل الامتيازات التي كانت ممنوحة له وتوجيه الشكر له على الفترة التي قضاها داخل النادي.

طالع أيضا

تحرك جديد من الأهلي بسبب ما فعله مرتضى منصور

ضربة مدوية في سوق الانتقالات الأوروبية

فرانس فوتبول تتغنى بـ مصطفى محمد

تعافي نجم الزمالك من فيروس كورونا

موقف مصابي الدوري في عصر كورونا

عاشور الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
العتال في بيان رسمي: قدمت 109 بلاغا ضد "من يجلس على كرسي رئاسة الزمالك" 15 دقيقة | مصر
أتالانتا.. الوصول لمرحلة الوحش 28 دقيقة | تحليل في الجول
أول مباراة مصرية بعد الكورونا.. طلائع الجيش يهزم المقاصة وديا بثنائية رائعة 42 دقيقة | الدوري المصري
"توازن وانضباط وقيادة".. عَلَامَ يحصل الزمالك بالتعاقد مع المثلوثي 59 دقيقة | تقرير في الجول
المثلوثي يصل مصر تمهيدا لانضمامه إلى الزمالك ساعة | الدوري المصري
مباشر في إنجلترا – سيتي (2) - (0) بورنموث.. نيوكاسل (0) - (1) وتوتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
بيلد: الخطر يهدد صفقة تشيلسي.. بايرن يفكر في التعاقد مع هافرتز ساعة | الدوري الإنجليزي
التشكيل – فودين وبيرناردو يبدأن وسترلينج ودي بروين بدلاء لـ سيتي ضد بورنموث 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يقترب من رقم قياسي جديد 2 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 3 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 4 الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري"
قد ينال إعجابك