حالة إيجابية بـ كورونا ضمن فحوصات المرحلة الخامسة في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي اكتشاف حالة إيجابية واحدة مصابة بـ فيروس كورونا ضمن اختبارات المرحلة الخامسة.

يأتي ذلك بعدما ظهرت كل عينات المرحلة الرابعة سلبية.

واُكتشفت 13 حالة مصابة بـ فيروس كورونا بين 5079 شخصا خضع للفحوصات في الاختبارات الخمسة.

وتم الاختبار بين يومي الإثنين والثلاثاء واكتشفت من خلاله إصابة واحدة لم يُكشف تفاصيل عنها، وسيتم عزله لمدة 7 أيام.

ويجري لاعبو الدوري الإنجليزي والأطقم الفنية فصحا طبيا مرتين أسبوعيا حتى موعد استئناف الدوري.

وتقرر استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز في 17 يونيو المقبل.

وتوقفت البطولة في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر ليفربول البطولة بفارق 25 نقطة عن وصيفه مانشستر سيتي، ويحتاج رفاق محمد صلاح لست نقاط فقط للتتويج باللقب رسميا.

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