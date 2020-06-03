حالة إيجابية بـ كورونا ضمن فحوصات المرحلة الخامسة في الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 03 يونيو 2020 - 17:33

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي اكتشاف حالة إيجابية واحدة مصابة بـ فيروس كورونا ضمن اختبارات المرحلة الخامسة.

يأتي ذلك بعدما ظهرت كل عينات المرحلة الرابعة سلبية.

واُكتشفت 13 حالة مصابة بـ فيروس كورونا بين 5079 شخصا خضع للفحوصات في الاختبارات الخمسة.

أخبار متعلقة
سكاي: الموافقة على خوض أندية الدوري الإنجليزي للوديات.. المدربون سيديرون المباريات تحكيميا سكاي: اللاعب المصاب بكورونا هذا الأسبوع سيغيب عن عودة الدوري الإنجليزي وكيله: كوتينيو يرغب في العودة للدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي يدرس الاستعانة بأصوات الجماهير من لعبة FIFA20 في مبارياته

وتم الاختبار بين يومي الإثنين والثلاثاء واكتشفت من خلاله إصابة واحدة لم يُكشف تفاصيل عنها، وسيتم عزله لمدة 7 أيام.

ويجري لاعبو الدوري الإنجليزي والأطقم الفنية فصحا طبيا مرتين أسبوعيا حتى موعد استئناف الدوري.

وتقرر استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز في 17 يونيو المقبل.

وتوقفت البطولة في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر ليفربول البطولة بفارق 25 نقطة عن وصيفه مانشستر سيتي، ويحتاج رفاق محمد صلاح لست نقاط فقط للتتويج باللقب رسميا.

اقرأ أيضا

عبد الحفيظ يطمئن الجمهور على فتحي

تقرير: ناد مغربي يشكو الزمالك

رسالة آل الشيخ الأخيرة

دوافع وكواليس قرارات الأهلي

مرتضى يرد على الأهلي

الدوري الإنجليزي فيروس كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
حالة إيجابية بـ كورونا ضمن فحوصات المرحلة الخامسة في الدوري الإنجليزي 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ريال مدريد مع زيدان في 2017.. أن تجعل الصعب يبدو سهلا 39 دقيقة | حكايات في الجول
مصدر مقرب من شيلونجو لـ في الجول: اللاعب يرغب في الرحيل بنهاية الموسم ساعة | مصر
سانز: لاعبو الدوري الإسباني يتدربون بأقصى قوة من أجل الجماهير ساعة | أوروبا
عزل فريق أوكراني بعد اكتشاف 25 إصابة بفيروس كورونا ساعة | أوروبا
في الجول يكشف – كيف تعطل كورونا تمديد عقد فايلر مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
لويس جارسيا: اللعب دون جماهير قد يخدم الفرق الزائرة ساعة | أوروبا
تقرير: بالوتيلي يواصل مشاكله مع بريشيا.. والانفصال يقترب ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يرد على بيان الأهلي بـ 10 رسائل نارية: تحملنا ما لا يتحمله بشر وكيف ستعيدون هدايا آل الشيخ 2 5 قرارات نارية لمجلس الأهلي: رفع اسم آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين.. وإلغاء استثناءات عاشور 3 مستشار الأهلي القانوني يوضح لـ في الجول: لماذا رفع النادي اسم تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية ولم يقبل استقالته 4 الرسالة الأخيرة من تركي آل الشيخ: بعد استرجاع الأموال أساهم بكامل المبلغ لصندوق تحيا مصر
قد ينال إعجابك