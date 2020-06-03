مرتضى: المحامي الذي كلفه الزمالك بمتابعة القضية تواطأ مع النقاز

الأربعاء، 03 يونيو 2020 - 01:11

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز - حمدي النقاز

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إن المحامي الخاص بالنادي الأبيض في شكواه ضد لاعبه السابق حمدي النقاز باعها وتسبب في خسارة النادي الأبيض لحقه.

وقال مرتضى عبر قناة الزمالك التليفزيونية اليوم الأربعاء: "وصلنا وصل لنا حيثيات حكم المحكمة الرياضية في قضية حمدي النقاز وللأسف المحامي تواطأ معه وباع القضية".

وأضاف "النقاز حصل على جميع مستحقاته المالية عكس ما يدعي إنه لم يحصل عليها من الزمالك".

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ورحل الظهير الأيمن صاحب الـ 27 عاما عن الزمالك دون موافقة الأخير، زاعما عدم حصوله على مستحقاته، قبل أن يتقدم بشكوى ضد النادي، ويحصل على حكم من الاتحاد الدولي.

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