مرتضى: المحامي الذي كلفه الزمالك بمتابعة القضية تواطأ مع النقاز

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إن المحامي الخاص بالنادي الأبيض في شكواه ضد لاعبه السابق حمدي النقاز باعها وتسبب في خسارة النادي الأبيض لحقه.

وقال مرتضى عبر قناة الزمالك التليفزيونية اليوم الأربعاء: "وصلنا وصل لنا حيثيات حكم المحكمة الرياضية في قضية حمدي النقاز وللأسف المحامي تواطأ معه وباع القضية".

وأضاف "النقاز حصل على جميع مستحقاته المالية عكس ما يدعي إنه لم يحصل عليها من الزمالك".

ورحل الظهير الأيمن صاحب الـ 27 عاما عن الزمالك دون موافقة الأخير، زاعما عدم حصوله على مستحقاته، قبل أن يتقدم بشكوى ضد النادي، ويحصل على حكم من الاتحاد الدولي.

اقرأ أيضا:

لماذا رفع الأهلي اسم آل الشيخ من الرئاسة الشرفية ولم يقبل استقالته

المدربون سيديرون المباريات تحكيميا

تفاصيل مقاضاة الأهلي لـ الزمالك بسبب نادي القرن

زيزو: إكرامي وقع على عقد انتقاله لـ بيراميز

الأهلي يلغي استثناءات حسام عاشور ويوجه له الشكر