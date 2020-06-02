زيزو: "وقفة" رمضان جعلت الزمالك يعود للقاء السوبر مثلما حدث العكس في ركلة جزاء كهربا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 - 20:34

كتب : FilGoal

عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" - بيراميدز - وادي دجلة

قال عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المستشار الفني لبيراميدز الحالي والمدرب الأسبق للأهلي أن وقوف رمضان صبحي على الكرة في لقاء السوبر المصري ضد الزمالك في عام 2015 تسبب في عودة الفريق الأبيض للقاء بقوة.

وفاز الأهلي على الزمالك في ذلك الوقت 3-2 في لقاء شهد كذلك إهدار محمود عبد المنعم "كهربا" ركلة جزاء للفريق الأبيض.

وقال زيزو لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الثلاثاء: "تلك المباراة كانت من أصعب المباريات فالزمالك فاز بالدوري والكأس ويسير بثقة ونحن كنا نعاني من انخفاض الثقة".

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وأضاف "كذلك عانى الأهلي من 13 إصابة في صفوفه وتلك كانت فترة صعبة للغاية وعملت على استعادة الثقة".

وأكمل "إضاعة كهربا لركلة الجزاء تسببت في تحول مزدوج في اللقاء بانخفاض معنويات الزمالك وارتفاعها لدينا وتسجيلنا لهدفين كان الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول".

وواصل "في الشوط الثاني حينما وقف رمضان على الكرة تسبب ذلك في عودة الزمالك للقاء رغم إننا كنا نسير بأداء تصاعدي".

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