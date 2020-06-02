سكاي: المدربون سيديرون المباريات تحكيميا.. الموافقة على خوض أندية الدوري الإنجليزي الوديات

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 - 19:51

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي الممتاز

حصلت أندية الدوري الإنجليزي على الضوء الأخضر لخوض مباريات ودية قبل استئناف الموسم مجددا.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فأن تحددت بعض القواعد:

-ألا يبتعد الملعب أكثر من 90 دقيقة.

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سيحصل نيوكاسل عن استئناء إذا قرروا السفر لمسافة أبعد.

-أن يسافر اللاعبين بسيارتهم الشخصية إلى الملعب وإلى منزلهم مرتدين زيهم بالكامل الذي سيخوضون به المباراة.

-لأن الحكم والمساعدين يُجرون اختبارات فيروس كورونا، ستدير الأطقم الفنية المباريات.

ومن المفترض أن يكون الحكام جاهزين لإدارة المباريات قبل أسبوع من استئناف الموسم في 17 يونيو المقبل.

-إذا أقيمت مباراة في استاد، يدخل اللاعبون من ممر الدخول مباشرة إلى الملعب قبل الإحماء.

-لن يتم استخدام غرفة الملابس.

ويتبقى من الدوري الإنجليزي 92 مباراة سيتم بثها عبر قنوات سكاي سبورتس وBT sports.

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وبعد مرور 29 جولة من المسابقة.

وستجمع أول مباراة بعد عودة الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وأرسنال.

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