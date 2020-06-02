نادي تيجري يعلن إصابة اللاعب الأول بفيروس كورونا في الدوري الأرجنتيني

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 - 16:11

كتب : FilGoal

أوجستن كاردوزو

أصبح أجوستن كاردوزو لاعب وسط تيجري أول إصابة بفيروس كورونا في الدوري الأرجنتيني.

وأعلن تيجري في بيان رسمي "أثبت اختبار كاردوزو إيجابية حالته تجاه فيروس كورونا".

وكشف البيان "اللاعب لا يعاني من أي أعراض ويلتزم بالحجر الصحي في منزله وفقا للإجراءات الاسترشادية".

ويعتبر كاردوزو هو الحالة الأولى بالدوري الأرجنتيني الممتاز، لكن أصيب عدد من اللاعبين في مراحل الناشئين.

وكان قد أصيب آرتشر وستيفاني ريا وكاميلا جودوي وتياجو تابوردا من فرق الشباب.

الدوري الأرجنتيني حسمه كان قد بوكا جونيورز في الجولة الأخيرة على حساب غريمه التقليدي ريفر بليت في مارس الماضي قبل انتشار جائحة فيروس كورونا.

وقبل تفشي فيروس كورونا في البلاد أقيمت الجولة الأولى من مسابقة كأس الدوري في نسختها الثانية وتوقفت عقب قرار الاتحاد الأرجنتيني رغم تبقي مباراتين من الجولة.

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني فيما بعد انتهاء المسابقات بما يعني إلغاء كأس الدوري الأرجنتيني.

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الدوري الأرجنتيني فيروس كورونا
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