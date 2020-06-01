5 رسائل من محمد سراج: ثابت على موقفي وعيني ليست مكسورة.. وبلاغان للنائب العام

وجه محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي 5 رسائل عن الأزمة الأخيرة التي نُشبت مع تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني.

وقال محمد سراج: "في البداية أريد أن تكون رسالتي الأول لـ جماهير النادي الأهلي".

فما هي رسالة عضو مجلس إدارة الأهلي؟ هي كالتالي:

"مهما تحدثت وعبرت عما بداخلي لن أوفي جمهور الأهلي العظيم حقه".

"أشكرهم بشدة على مدى الدعم والمساندة والحب الذي تلقيته خلال الأيام القليلة الماضية".

"فخور وسعيد ومطمئن بوجود هذا الجمهور العظيم في ظهري. تلك نعمة وفضل كبير من عند الله".

"أشكر للغاية كل من تحدث معي ودعمني من جمهور وأعضاء نادي والجميع. فخور أنني من عائلة النادي الأهلي".

الرسالة الثانية من عضو إدارة الأهلي كانت تخص الجمهور أيضا، ولكن جمهور الزمالك وليس الأهلي.

وكشف سراج "رأيت مجموعة محترمة من جماهير الزمالك تدعمني خلال الفترة الماضية، وأشكرهم للغاية على ذلك".

وأردف "البعض سبني ولكن لا مشكلة، أنا مسامح. نحن في النهاية ولاد بلد واحدة".

وشدد "اختلافنا ليس مع الزمالك أو جماهيره، بل مع مسؤولين بعينهم يسيئون لبلدهم ولناديهم بسبب ما يفعلون".

الرسالة الثالثة من سراج لم تختلف كثيرا عن الأولى والثانية وكانت أيضا رسالة شكر، ولكن هذه المرة لأشخاص من المملكة العربية السعودية.

وتحدث سراج: "تلقيت رسائل دعم كثيرة من المملكة العربية السعودية، من أشخاص لا أعرفهم وهذا الأمر أسعدني للغاية. دعم محترم وقوي من أشخاص في غاية الاحترام".

وسرد "كان لدي أحد الزملاء في السعودية، كان زميلي في "الماجستير" منذ 4 سنوات ولم نتحدث كثيرا منذ هذا الوقت، وجدته يرسل لي رسائل دعم كبيرة وأخبرني "كلنا معك. الأهلي كبير في نظرنا جميعا" وسمعت العديد من رسائل الدعم من زملائه بأن أي اساءة لا تمثلهم".

واستمر "العلاقة محترمة وكبيرة بين مصر والسعودية والأهلي كان جزءًا من ذلك. منذ صغري وأسمع عن عبد الله الفيصل رحمة الله عليه وصالح كامل رحمة الله عليه وقامات كبيرة محترمة ستبقى ذكراهم للأبد. أشخاص كانوا يرفضون أن يقول أنهم صنعوا أي شيء للنادي، هم من يرفضون ذلك".

انتهى وقت الشكر، ولهجة سراج أصبحت أكثر حدة ليبدأ رسالة رابعة نارية.

وقال: "البعض حلل جملة "عيني ليست مكسورة" من كلامي بأنني أقصد زملائي في مجلس الأهلي، وهذا الأمر عار تماما من نيتي وما قصدته".

وأضاف "كل الحب والاحترام لزملائي في مجلس إدارة الأهلي. هم أخوتي وعلى رأسهم القامة الكبيرة محمود الخطيب وأعتز بهم جميعا".

وتابع غاضبا "إذا كان ما قلته ينعكس على أحد، فينعكس على مسؤولين كبار في أندية أخرى. مسؤولون يخرجون يوميا ويتحدثون عن الأخلاق والمبادئ وهم عيونهم مكسورة منذ زمن الزمن وسُمعتهم تسبقهم. وأنا ليست عيني مكسورة. هؤلاء ما أقصدهم وليس زملائي المحترمين في مجلس الأهلي".

كل ما قاله عضو إدارة الأهلي كان سردا لأحداث وقعت بالفعل، ولكن ماذا عن القادم؟

يكشف سراج في رسالتهم الأخيرة: "سأبقى ثابت على موقفي. نحن في دولة قانون مثلما قال".

وأعلن "إذا قدم ضدي بلاغا بالفعل مثلما سمعت، فأنني سأقدم بلاغين وليس بلاغا واحدا".

وفسر "بلاغ سب وقذف لأن ذلك حدث. وبلاغ تشهير بوالدي دون أي وجه حق ودون أي دليل أو إثبات أو أي شيء".

وأتم "لن أتنازل عن حقي ولن أصمت أبدا".

رسائل انتهت وأعلنها سراج عبر حسابه الرسمي على (فيسبوك) في مقطع فيديو يتجاوز الـ 10 دقائق

ونشبت أزمة في الأيام القليلة الماضية بين تركي آل الشيخ ومحمد سراج عضو مجلس إدارة الأهلي.

وأتضح بعد ذلك أن السبب الرئيسي في الأزمة هو ملف اعتزال حسام عاشور قائد الأهلي.

وخرج عاشور ليكشف كواليس خلافه مع إدارة الأهلي بعد الاتفاق مع تركي آل الشيخ على تفاصيل اعتزاله. (طالع التفاصيل)

وأوضح مصدر مسؤول في الأهلي سبب تأخر النادي في إتمام الاتفاق مع عاشور وتركي آل الشيخ. (طالع التفاصيل)

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