فاسكو دي جاما يعلن إصابة 16 لاعبا بفيروس كورونا

الاثنين، 01 يونيو 2020 - 11:24

كتب : FilGoal

فاسكو دي جاما‎

فاسكو دي جاما‎

أعلن نادي فاسكو دي جاما البرازيلي إصابة 16 لاعبا في الفريق بفيروس كورونا.

وأفاد النادي البرازيلي أن نتائج فحوصات فيروس كورونا التي خضع لها 43 لاعبا أثبتت إصابة 16 لاعبا بالفيروس.

وأوضح النادي أن الـ16 لاعبا سيتم عزلهم، وذلك بعدما تعافى 3 آخرون من المرض.

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وذكر نادي فاسكو دي جاما في بيانه "هذا يثبت أننا نتخذ إجراءات عظيمة، ونحدد العدوى وسط لاعبينا في أسرع وقت ممكن".

وأضاف البيان "هذا يسمح لنا بوقف انتشار الفيروس".

ويأتي هذا قبل ساعات من عودة الفرق للتدريبات بعد التوقف لنحو شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا.

سيُسمح للاعبين بالخضوع لفحوصات بدنية والقيام بتدريبات فردية اعتبارًا من يوم الإثنين ولكن التدريبات الجماعية غير مسموح بها بعد.

وأبلغت البرازيل عن 514849 حالة إصابة بالفيروس، وبلغت حصيلة الموتى 29314، كرابع أعلى بلد تعاني من الجائحة العالمية بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

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