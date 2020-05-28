شيكابالا: استئناف المسابقة؟ أفضل الانتظار ثم بدء دوري جديد.. نحن نختلف عما يحدث في أوروبا

يفضل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك الانتظار لفترة أخرى قبل اتخاذ قرار بعودة الدوري المصري للاستئناف مجددا.

وقال شيكابالا في تصريحاته للقناة الأولى: "أهم شيء سلامة الجميع، يجب أن يعي الجميع أن كل اللاعبين لديهم أسر يخافون عليهم".

وواصل "ما يحدث في أوروبا وألمانيا أن كل فريق يتبقى له سبع أو ثماني مباريات فقط لكننا هنا يتبقى لنا دورا كاملا في الدوري".

وأضاف "أعتقد أنه ينبغلي علينا الانتظار لفترة أخرى خاصة في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا حاليا، لذا علينا الانتظار حتى تهدأ الأمور ومن ثم نعود لخوض دوري جديد".

وشدد شيكابالا "إن قمنا بكل الإجراءات الطبية اللازمة فبعد نهاية المباريات نحن لا نعرف كيف سيتصرف كل فرد خارج ناديه".

وبسؤاله عن هل تابع تجربة عودة الدوري الألماني أجاب "نعم تابعت، ولكن من الواضح إن كل اللاعبين مازالوا بعيدين للغاية عن مستواهم".

وأكمل "أيضا متعة تلك المباريات في الحضور الجماهيري، فهناك مباريات لو شعر اللاعب بالإرهاق يحصل على دفعة معنوية من الجمهور فيرتفع حماسه، لكن خوض المباريات دون جماهير أمر غريب بالنسبة لهم بالطبع".

وشدد "المباريات مختلفة عن التدريبات، مهما استمررت في التدرب يوميا خوض المباريات شيء مختلف كليا، أعتقد أن مستوى اللاعبين وأدائهم في المباريات في ألمانيا سيظل بعيدا عن القوة التي نعرفها لفترة".

وعن الأعمال الدرامية التي تابعها خلال شهر رمضان أجاب "شاهدت الكثير مثل الاختيار والبرنس والفتوة وبـ100 وش".

وأتم شيكابالا "أتمنى أن نشاهد أعمال أخرى مثل الاختيار لأن هذا المسلسل ساهم في جعل الكثيرين يفهمون حقيقة ما يجرى في الواقع ويجب أن يعي الجميع مدى الجهد المبذول من رجال الجيش".

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